Municipales : "Je crois que la victoire est possible", Vincent Bouget tête de liste "Nîmes Citoyenne à gauche"

Il pourrait constituer l'énorme surprise du second tour des municipales à Nîmes le 28 juin en recevant de très nombreux soutiens après l'alliance entre Yvan Lachaud et Daniel Richard. Vincent Bouget, tête de liste "Nîmes Citoyenne à gauche" a fait son 7h50 ce mardi 9 juin sur France Bleu Gard Lozère, interrogé par Hervé Sallafranque.

D'abord une réaction sur le retournement de situation entre les deux tours à Nîmes, alors fin stratège ou énorme coup de chance ?

"Parfois la réalité dépasse la fiction. On est resté assez cohérent sur ce qu'on disait avant le premier tour sur le fond du projet, sur notre positionnement politique après l'histoire se déroule autour de nous et nous avançons en rassemblant et je pense que ça donne du crédit à ce que nous disions avant. Maintenant aujourd'hui, il faut se tourner vers les Nîmois."

Au cours de l'entretien réalisé sur France Bleu Gard Lozère, Vincent Bouget se rappelle de certains échanges avec Daniel Richard avant le premier tour : "Il y avait des débats de fond avec Daniel Richard. Je me souviens d'une rencontre que nous avions fait au club de la presse où je disais que le flou de ce positionnement dans le moment où Emmanuel Macron au niveau national essaye de se reverdir un peu en attirant à lui des gens qui passent pour des écologistes, mais qu'au final servent beaucoup la politique de Macron, nous l'avons vu au niveau local, c'est une recomposition locale de ce qui se passe au niveau national."

Est-ce qu'il y avait une incompatibilité avec Daniel Richard ?

"On savait qu'il y avait un problème avec Daniel Richard, mais dans sa liste il y avait des gens avec qui on avait travaillé avant et on leur a tendu la main. Si fusion il y avait dû y avoir, évidemment la présence de Daniel Richard sur la liste aurait été un problème." Des personnalités politiques qui ne vous portent pas spécialement dans leur cœur vous apportent leur soutien officiel comme Karine Voinchet La France Insoumise, Sybille Jeannekyn Europe Ecologie les Verts, Denis Bouad, Jean Denat Jerôme Puech (Parti socialiste), vous n'aviez pas réussi à faire l'union de la gauche avec eux avant le premier tour.

Vous trouvez ça crédible vous ? "Nous, la liste du premier tour n'a pas changé, le projet que l'on porte n'a pas changé. Aujourd'hui, ceux qui se sont sentis floués par Daniel Richard ont compris et se rappellent que nous sommes, malgré des différents parfois, de la même famille et que nous visons le même but. Ce rassemblement se fait avec des personnes diverses, mais la liste est très cohérente et elle rassemble toutes les sensibilités de la gauche et des écologistes à Nîmes."

Les soutiens officiels des leaders politiques, c'est une chose, mais est-ce que les électeurs vont suivre ?

"Les électeurs feront ce qu'ils voudront faire. Il n'y a pas d'alliance contre nature. Je sens qu'il y a une dynamique dans la ville, depuis le premier tour avec cette surprise et depuis le déconfinement on voit les regards qui changent et les gens qui disent qu'on peut tourner la page de 20 ans de gestion de la ville de Monsieur Fournier et Lachaud qui ont géré ensemble la ville et l'agglo en se détestant mutuellement, mais en faisant la même politique.

Aujourd'hui, c'est possible et sincèrement je crois qu'une dynamique est enclenchée. Il reste trois semaines et je l'avais dit au premier tour ce sont les 10 derniers jours qui font basculer les élections. On est déterminés à les faire basculer."