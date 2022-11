"Je dissocie l'homme du projet municipal", Antoine Poméon entre au conseil municipal de Saint-Etienne

Après la démission de Samy Kefi Jérôme, suite à l'affaire du chantage à la vidéo intime, un siège du conseil municipal de Saint-Etienne restait libre. La suivante sur la liste, Alexandra Custodio, a refusé d'occuper le poste : "Je ne conçois pas d'attaquer un collègue et de continuer à travailler avec", dit-elle. C'est donc Antoine Poméon, 26 ans et Président des jeunes Républicains dans la Loire, qui fait son entrée ce lundi au conseil municipal.

ⓘ Publicité

Pourquoi avoir accepté d'entrer au conseil municipal de Saint-Etienne ?

Si j'ai accepté de rentrer au sein du conseil municipal, comme je l'ai précisé à travers un communiqué, c'est parce que je voulais que les jeunes de la droite et du centre soient représentés au sein de son camp au sein de ce conseil. Au vu des données des deux dernières campagnes que nous avons faites pour le maire, démissionner ou rentrer dans la majorité municipale auraient donné raison à nos adversaires ou au maire de Saint-Etienne.

Le contexte, c'est un maire qui a tenté de faire interdire la publication d'un article de Médiapart. Un maire qui essaye donc de censurer un organe de presse. Est-ce que rejoindre le conseil, c'est cautionner ses méthodes?

Je ne pense pas, parce que l'opposition est toujours dans le conseil et je pense qu'ils vont demander des réponses à leurs questions cet après-midi. Si je suis indépendant, c'est bien pour montrer que je ne soutiens plus le maire. Je l'ai bien précisé depuis début septembre, nous avons fait campagne sur un projet et ce projet est toujours en cours. Quand les propositions sont en adéquation avec celles que nous avons mises en avant pendant la campagne des municipales, je les voterai.

Donc on est un peu dans cette fameuse phrase il faut dissocier l'homme de l'artiste. Finalement, vous ne soutenez plus Gaël Perdriau, mais vous soutenez ses idées.

Que l'on soit bien clair, Gaël Perdriau n'est pas seul à avoir gagné cette élection. Donc oui, je dissocie bien l'homme de l'équipe et du projet municipal. La situation actuelle n'est pas très tenable avant même que j'arrive dans ce conseil, mais je l'assume et l'avenir dira qui a eu raison dans cette affaire.

Si elle n'est plus tenable cette situation, faut-il que Gaël Perdriau démissionne ?

Je pense que la famille politique que je représente a été très claire concernant Gaël Perdriau, puisque nous l'avons exclu du parti et nous avons demandé localement, avec nos responsables politiques, sa mise en retrait.

Mais il n'a pas démissionné. En avez-vous parlé avec lui ?

Il est le seul apte à pouvoir faire ce choix. J'ai eu l'occasion de le revoir, nous nous sommes parlé en face à face, nous nous sommes dit les choses. Je lui ai dit ce que je comptais faire et il m'a dit ce que lui comptait faire à mon égard. Le fait que je siège de façon indépendante, je pense qu'il trouve ça logique et moi aussi. Ce qui aurait été illogique pour moi, c'est que je rentre dans sa majorité. Ça serait erroné.

Parmi les débats du conseil municipal de ce lundi, il y a la création d'une commission d'information et d'évaluation sur le cabinet du maire, afin d'en savoir plus sur son fonctionnement. Une commission demandée par l'opposition, qu'Antoine Poméon promet d'étudier et de voter si c'est d'intérêt général et d'intérêt public.