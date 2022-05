"Je me sens trahie" : la députée de Dordogne Jacqueline Dubois pas réinvestie par la majorité présidentielle

"Je me sens trahie", lâche seulement au téléphone la députée sortante de la quatrième circonscription de la Dordogne. On a appris ce samedi 7 mai que Jacqueline Dubois, élue en 2017 pour la majorité présidentielle dans le Sarladais, n'est pas réinvestie par la majorité présidentielle. A sa place, LREM, désormais appelé Renaissance, le Modem et Horizons ont choisi d'investir Jérôme Peyrat, le maire de La Roque Gageac, président de l'office de tourisme Sarlat Périgord noir, conseiller régional, et conseiller d'Emmanuel Macron.

"J'étais persuadée de mon investiture"

"Je suis extrêmement surprise parce que j'étais persuadée de mon investiture", réagit Jacqueline Dubois au micro de France Bleu Périgord : "Jérôme Peyrat m'a assuré à plusieurs reprises qu'il ne serait pas candidat. Il m'a menti, ou il m'a trahie, ou les deux", assure la députée sortante, qui assure qu'elle l'a appris seulement en fin de semaine : "Christophe Castaner me disait qu'il n'était pas au courant, Stanislas Guérini non plus".

"J'ai dit à plusieurs reprises que je ne souhaitais pas être candidat dans cette circonscription, c'est vrai", répond Jérôme Peyrat, joint par France Bleu Périgord : "Ce qui a changé, c'est tout simplement qu'elle n'a pas été réinvestie, comme d'autres députés. Moi je n'ai pas à porter de jugement, de toutes façons je ne fais pas partie de la commission d'investiture de la majorité présidentielle. A partir du moment où elle n'avait pas l'investiture, j'ai répondu que oui, dans ce cas-là, j'irai. En l'occurence, ça s'est passé dans les dernières 48 heures", continue le maire de La Roque Gageac.

Jacqueline Dubois "réfléchit" à se présenter quand même

Jérôme Peyrat s'est beaucoup investi dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, en étant son relai auprès des élus locaux. Aujourd'hui, il veut être "le représentant du Périgord Noir à Paris", et dit déjà travailler sur les "dossiers brûlants" que sont "la grippe aviaire, qui est en train de foutre en l'air une partie de l'économie de l'agro-alimentaire local, et les prix de revient pour les agriculteurs et les artisans qui a triplé ou quadruplé, c'est là qu'il faut relever les manches et s'occuper des dossiers".

Selon nos informations, la majorité reprocherait à la députée de n'avoir pas suffisamment d'ancrage sur le terrain dans le Sarladais. Elle répond en défendant son bilan : "J'ai contribué très fortement au sauvetage des Papeteries de Condat", assure la députée sortante, qui parle aussi de son action pour le maintien de la maternité de Sarlat, les retraites agricoles, ou encore pour professionnaliser les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Jacqueline Dubois assure qu'elle "réfléchit" à présenter sa candidature quand même, en tant que députée sans étiquette : "Je me donne quelques jours pour réfléchir. Vous savez, si Jérôme Peyrat se présente, la circonscription est perdue pour la majorité. J'en suis sûre. Il a beau être un conseiller du Président, ici, il est grillé. Donc autant que j'essaie de me présenter quand même."