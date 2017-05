"Je me suis abstenu pour la présidentielle mais je voterai pour les législatives"

25% des électeurs ont choisi de s'abstenir au second tour de la présidentielle. C'est le taux le plus haut depuis 1969. Un collectif national des bureaux d'abstention a même été créé. David Tripard, qui vit à Anjoutey, en est membre. Mais aux législatives, il n'a pas l'intention de s'abstenir.

David Tripard habite Anjoutey et pour cette présidentielle il a refusé de voter : "On estime dans le collectif des bureaux d'abstention que ce scrutin uninominal à deux tours n'est pas démocratique et ne laisse pas leur chance aux petits partis. On considère qu'il pourrait y avoir d'autres manières de recueillir la volonté du peuple. Et donc on ne souhaite pas participer à un enjeu dont on considère que les règles sont truquées."

Même avec 25% d'abstention, ce sera difficile d'avoir du poids

Il reste malgré tout déçu de l'impact de l'abstention sur le résultat : "On aurait voulu pouvoir dire qu'Emmanuel Macron a été mal élu et on espérait que l'abstention soit forte pour qu'il recueille un faible nombre de voix. Mais comme tout a été fait ces quinze derniers jours pour faire barrage au Front National, Emmanuel Macron a été élu avec plus de voix que François Hollande. On a donc quelques soucis pour délégitimer son élection. Et ce sera difficile d'essayer de lui imposer qu'on aimerait voir apparaître. Ce sera compliqué d'avoir du poids et de négocier."

J'irai voter pour les législatives

Mais ce n'est pas parce qu'il s'est abstenu à la présidentielle que David Tripard ne votera pas aux législatives des 11 et 18 juin :"Je voterai. Je pense que les candidats aux législatives sont plus proches des citoyens et sont plus abordables. Ça nous permet de les connaître mieux et on peut aller, tout au long de leur mandature, les rencontrer. On peut s'exprimer auprès d'eux donc c'est important de ne pas laisser tomber les législatives."

David Tripard a lancé une pétition sur change.org : "Il faudrait que nous puissions voter pour choisir le processus constituant de notre pays. C'est, je pense, l'origine des défauts de notre démocratie. On laisse à nos élus le soin de rédiger les textes constitutionnels et c'est ce qui fait qu'ils écrivent toutes règles du pouvoir pour eux. Donc on va essayer de sensibiliser le maximum de candidats aux législatives dans toutes les circonscriptions. "