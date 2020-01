Devenir "un quartier de reconquête républicaine", c'est l'un des vœux du maire de Chenôve

Chenôve, France

C'est la période des vœux en ce moment pour les élus. Et à Chenôve, c'est dans la salle du Cèdre, que Thierry Falconnet le maire, entouré de toute son équipe, a adressé ses vœux aux chenevelières et cheneveliers, devant devant près de 700 personnes et un parterre d'élus locaux, dont le maire de Dijon et président de la Métropole dijonnaise, François Rebsamen.

François Rebsamen, le maire de Dijon et président de la Métropole dijonnaise assitait aux vœux du maire de Chenove ce mardi soirau Cèdre. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des vœux pour "une ville diverse et rassemblée, c'est le leitmotiv pour 2020" précise l'élu. "Chenôve de par son histoire est une ville avec des quartiers, des populations diverses et si on n'y prend pas garde, on risque la fracturation et c'est le rôle du maire et de son équipe de veiller à cela."

Je nous souhaite de vivre dans une ville tranquille" Thierry Falconnet le maire de Chenôve

Après des mois de tension et de violences à Chenôve, "la situation s'est apaisée mais reste fragile" concède Thierry Falconnet. Pour l'élu, "les habitants doivent pouvoir vivre dans une ville tranquille, avoir une vie normale et c'est l'un des vœux les plus forts pour cette année 2020."

Devenir quartier de reconquête républicaine

Le maire, qui a officiellement déclaré en décembre sa candidature aux prochaines élections municipales de mars, n'hésitera pas à interpeller, à nouveau au plus niveau de l'État si "les choses devaient repartir", comprenez si les violences venaient à nouveau perturber la vie des habitants de Chenôve.

Une réponse du ministre de l'intérieur

Thierry Falconnet dit avoir reçu il y a quelques jours une réponse du ministre de l'intérieur. "Je suis invité à participer à la réflexion sur le projet de loi sur la sécurité intérieure et j'y participerai. Mais j'espère avant tout que la commune sera retenue comme quartier de reconquête républicaine."

Le gouvernement a récemment annoncé qu'il y aurait dans les mois à venir, 32 quartiers de reconquête républicaine.