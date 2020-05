"Je n'ai jamais autant travaillé" : que font nos parlementaires pendant le confinement ?

En plein confinement, comment faire le relais entre les habitants et l'Etat, comment légiférer et assurer la vie démocratique, alors que la France est à l’arrêt ? Dans l'Indre, les élus assurent que le confinement ne change pas leur charge de travail - au contraire.

Serrer des mains sur les marchés, assister à l'inauguration d'un local ou poser la première pierre d'un bâtiment : tout cela, c'est terminé. Nos élus, députés et sénateurs sont comme tout le monde confinés, et absents du terrain depuis le 17 mars.

"Dans l'hémicycle, on est 25 au lieu de 577, c'est très particulier"

Pour autant, ils continuent de travailler - et même plus que d'habitude, à en croire la sénatrice de l'Indre Frédérique Gerbaud. "Depuis le confinement, je n'ai jamais autant travaillé, sauf que je travaille pas de la même façon. Je passe 10 heures au téléphone, sept jours sur sept. Il faut savoir qu’on est sur le pont tout le temps, entre les questions au gouvernement, les commissions… Et on légifère surtout. Si le parlement ne légiférait pas, il n’y aurait pas eu l’état d’urgence."

Le tout en télétravail, comme tout le monde. Même si exceptionnellement, certains se déplacent : le député LR Nicolas Forissier, confiné à La Châtre, est monté deux fois à l'Assemblée nationale depuis le 17 mars. "Parce que j'étais l'un des trois orateurs de mon groupe présents pour la première loi de finance rectificative. Et dans l’hémicycle, on est 25 députés au lieu de 577. C’est très particulier comme ambiance."

L'après-Covid, au centre des préoccupations des parlementaires

Depuis le 17 mars, évidemment, le coronavirus constitue l’essentiel du travail des élus. Frédérique Gerbaud en fait l'expérience au quotidien : "Je réponds aux entreprises qui me sollicitent pour décoincer des situations, je suis intervenue auprès de l’ARS pour l'hôpital de Châteauroux, j'ai appelé le préfet pour savoir où nous en étions des masques, des surblouses..."

Il faut aussi d'ores et déjà penser à l’après-Covid et à la reprise économique du pays. "La priorité que je donne à mon travail", estime le député LREM François Jolivet, "c’est de faire en sorte que les entreprises puisse sauver leur emploi. J’essaie de convaincre sur la nécessité de reprendre le travail, sinon l’activité des entreprises ne pourra pas redémarrer." Rapporteur du budget du commerce extérieur, Nicolas Forissier juge lui aussi que "la crise va entraîner un certain nombre de débats sur la suite. Est-ce qu’on fait évoluer notre modèle économique et social, quelle est la part du développement durable ? Il y a une réflexion parallèle : on est à la fois dans l’urgence, mais il faut aussi préparer la suite."

"La France est très observée, espionnée même"

Et même les dossiers qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir avec le virus se retrouvent d'une manière ou d'une autre liés à l'actualité. Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, le député LREM du Cher Loïc Kervran le confirme : "Nous avons auditionné le conseil de défense, notamment sur la situation à bord du Charles De Gaulle (le porte-avions militaire à bord duquel de nombreux soldats ont contracté le Covid). Le virus a aussi des conséquences sur les opérations en cours, sur la relève des soldats au Mali, par exemple. La France est très observée, espionnée même. On cherche à savoir si l'Hexagone garde ses capacités de défense et de dissuasion nucléaire, par exemple..."

"D'autres dossiers continuent aussi"

Les députés avancent aussi sur un petit nombre de dossiers autres que le coronavirus. "Je remonte actuellement une préoccupation sur l'engrillagement sauvage de la Sologne, qui continue sur certaines propriétés malgré le confinement", explique la députée du Modem Nadia Essayan. "La préoccupation majeure de tout le monde, c’est quand même le coronavirus", confirme Nicolas Forissier. "Mais d’autres dossiers continuent aussi." Il y a par exemple le projet de loi "3D" pour une nouvelle décentralisation de l'Etat, qui continue d'être élaboré. La réforme des retraites, quand à elle, est suspendue depuis le 16 mars, comme l'avait alors annoncé Emmanuel Macron dans son allocution télévisée.