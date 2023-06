Je n'ai pas l'impression de rentrer par la petite porte, affirme Catherine Jaouen, députée de Vaucluse

C’est la question que tout le monde lui pose. En prenant la suite de Joris Hébrard, Catherine Jaouen, nouvelle député de la circonscription d'Avignon Morières Le Pontet l’affirme : « Je ne me prends pas pour une remplaçante. Bien sûr, c’était précipité, mais j’ai fait campagne avec Joris. Il a amené ses qualités de maire du Pontet, mais je lui ai amené un électorat sur Avignon. Par mon intermédiaire, il a fait la connaissance de beaucoup de monde. Je n’ai pas l’impression de rentrer par la petite porte ».

- Vous allez siéger dans la commission culture et éducation. Défendre la culture quand on vient d’Avignon, c’était une évidence pour vous ?

"Exactement. J’avais le choix entre les affaires étrangères dans laquelle siégeait Joris Hébrard et les affaires culturelles. J'ai choisi cette dernière. Je souhaite me concentrer sur les problèmes d’éducation dans les écoles. Aujourd’hui, les enfants sont bouffés par les tablettes et les écrans. Nous souhaitons faire renaître les envies de lire. Nous allons travailler prioritairement sur ce sujet".