"Je n'ai pas vraiment quitté la Touraine, j'y habite toujours," Laurent Baumel candidat à la mairie de Chinon

Laurent Baumel conduit la liste divers gauche " Chinon c'est vous " pour les élections municipales. Un retour dans le chinonais lui qui fut l'ancien député socialiste de la circonscription entre 2012 et 2017. Il veut redonner à Chinon sa qualité de vie et son dynamisme qui lui manquent aujourd'hui.

Chinon, France

Après le maire sortant Jean-Luc Dupont, Laurent Baumel était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi matin. Maire de Ballan-Miré entre 2008 et 2014 puis député socialiste frondeur entre 2012 et 2017, il revient en politique et en chinonais trois ans après sa défaite aux dernières législatives. Quand Jean-Luc Dupont met en doute l'ancrage local de ses adversaires, voici ce que lui répond Laurent Baumel :

Je n'ai pas vraiment quitté la Touraine, j'y habite. Disons que j'étais moins actif dans la politique, mais j'ai eu envie de me réengager pour porter les valeurs qui sont les miennes et les mettre au service d'un projet collectif dans le territoire où j'habite aujourd'hui c'est à dire sur Chinon. Par ailleurs, un certain nombre de personnes m'ont sollicité pour porter les couleurs de notre camp et relever ce défi sur Chinon", Laurent Baumel

Laurent Baumel conduit une liste divers gauche défendant ses valeurs de solidarité, la transition écologique et le soucis de la participation citoyenne

On propose un grand programme de plantation d'arbres, de végétalisation de la ville. C'est basique mais c'est essentiel. Il y a tout un travail à faire aussi sur les transports collectifs, le développement des pistes cyclables pour offrir des alternatives à la voiture sans l'interdire".

Laurent Baumel veut aussi améliorer l'alimentation servie dans les cantines et les Ehpads de la ville avec un projet de cuisine centrale. Et il n'oublie pas de critiquer le bilan du maire sortant.