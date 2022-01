"Emmerder les non-vaccinés" : Emmanuel Macron suscite l'embarras du député LREM dans l'Indre

Emmanuel Macron a "très envie d'emmerder les non-vaccinés". Des déclarations qui provoquent l'indignation de la classe politique dans son ensemble. Le député LREM de l'Indre François Jolivet ne cache pas un certain embarras.

Emmanuel Macron s'est fait prendre à son propre jeu. Lui qui voulait aller vite sur l'entrée en vigueur du pass vaccinal vient de mettre un nouveau coup d'arrêt à l'examen du texte. "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout", a déclaré le président de la République dans les colonnes du Parisien ce mercredi. Les débats à l'Assemblée nationale ont été électriques et une suspension de séance a été décidée pour ramener le calme.

ÉCOUTEZ - Propos polémiques d'Emmanuel Macron ; débats houleux à l'Assemblée nationale : écoutez la réaction de François Jolivet, député LREM de l'Indre Copier

Depuis, on ne cache pas son embarras dans les rangs de la majorité présidentielle. "Je n'étais pas présent au moment de l'interview. Je ne la commenterai pas si vous me le permettez", a réagi François Jolivet, député LREM de l'Indre, sur l'antenne de France Bleu Berry. Avant de développer davantage. "Je n'aurais pas dit cette phrase-là mais l'esprit est là. Quand vous entendez les Français parler aujourd'hui, ils ne comprennent pas les contraintes parce que des gens ne veulent pas se faire vacciner", précise François Jolivet.

Pour lui, cette sortie du président de la République a eu le mérite de piquer au vif les députés des autres partis. "S'il n'y avait pas eu cette phrase, l'opposition ne proposait pas grand-chose. Ils ne font que commenter des propos politiques", poursuit le député LREM de l'Indre. Il salue notamment l'adoption d'un amendement qui écarte les 12-16 ans du texte : ils ne seront pas soumis au pass vaccinal pour les activités périscolaires et extrascolaires.

À plusieurs reprises, les députés de l'opposition ont dénoncé la précipitation du gouvernement, quitte à mépriser les débats parlementaires. "Procédure accélérée va avec urgence", assume François Jolivet. "Tous les parlementaires souffrent même ceux de la majorité. J'ai un amendement qui devait passer qui n'a pas été discuté. Si vous croyez que ça fait plaisir de rester jusqu'à 1h du matin pour ça", indique le député LREM.