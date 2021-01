"Je n'étais pas fan de corrida avant de rencontrer Robert'' dit la députée Emmanuelle Ménard

Chaque jour, une personnalité du département se confie sur France Bleu Hérault. Emmanuelle Ménard, journaliste passionnée de polar, est la députée de l’Hérault la plus assidue dans l’hémicycle. ''Je ne regrette pas mon engagement. Mais c'est très prenant et pas tous les jours facile'' selon l’élue.

Tous les matins pendant la période des fêtes de fin d'année, une personnalité du département de l'Hérault se confie sur France Bleu. C'est au tour d'Emmanuelle Ménard, 52 ans, de se prêter aux jeux des questions réponses. La députée de la 6e circonscription de l'Hérault élue en 2017 avec le soutien du Rassemblement national, est la député la plus assidue (39 semaines d'activité) du département à l'Assemblée nationale. L'épouse du maire de Béziers, journaliste de formation fait partie des 150 députés les plus actifs dans l’hémicycle, d’après le site nosdeputes.fr avec 1.800 amendements déposés en 2020.

‘’Les polards sont ma petite soupape de sécurité. J’en lis plusieurs dizaines par an. Pour ne pas exploser, j’'ai besoin d'avoir ces temps de lecture’’ Copier

Comment s’est passé le réveillon ?

Une soirée tranquille avec nos enfants qui faisaient la fête à la maison. avec quelques copains. Mais nous avons respecté le nombre indiqué. Et nous deux, en amoureux sur notre terrasse tant que le temps le permettait.

Les enfants qui faisaient la fête ?

Ils étaient six. Mais nous, deux de notre côté. Mais on n'a pas fait comme le professeur nous l'indiquait. On n'a pas fait papy-mamie dans la cuisine avec la moitié de la bûche. Ça, ce n’est pas vraiment le style de la maison.

Ça vous a marqué quand il a dit ça ?

Pour tout vous dire, j'étais sur l'autoroute dans ma voiture, en train de me rendre à l'aéroport de Montpellier pour aller à l'Assemblée. Et ça m'a fait rire sur le coup, tellement, je trouvais ça ridicule et infantilisant. Et ensuite, je me suis dit "mais c'est catastrophique, catastrophique comme image renvoyée aux Français". On leur dit en permanence ce qu'ils doivent faire. Et je pense que les Français sont des grands adultes, des gens responsables. D'ailleurs, on le voit bien, ils respectent globalement, pour la majorité des gens, l'obligation de porter le masque dans la rue. Pendant les courses de Noël, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller un peu dans les magasins, mais tout était très respecté. Effectivement, dans les grandes surfaces, il y avait quelques embouteillages. Mais sinon, je trouve que les gens ne sont pas inconscients.

Vous étiez huit à la maison. D’autres ont fait la fête en ne respectant peut être pas les consignes. Qu’en pensez-vous ? Vous leur dites quoi ?

D’abord, je pense qu'on peut faire la fête sans être 250. Le nombre ne fait pas forcément la qualité de l'instant. Je trouve que c'est un petit sacrifice par rapport à la situation sanitaire qui est en cours. Moi, je ne suis pas pour édicter des règles à tout crin. Qu’on soit six ou dix, je pense que ce n’est pas dramatique tant qu'il y a un certain nombre de gestes qui sont respectés. Ceux qui ont évidemment franchi les barrières et qui sont allés faire des fêtes à 200 ou 250, comme on l’entend parfois dans les médias, je trouve ça dommage pour eux. Mais je trouve ça surtout dommage pour leurs proches qui peuvent être mis en danger ensuite C'est embêtant. Il faut réfléchir quand on fait ce genre de chose.

À la prochaine feria de Béziers, vous allez avoir 53 ans, vous êtes journaliste de formation. Vous vous imaginiez plus jeune être un jour députée?

Oh non, jamais de la vie. Moi, je n’ai jamais imaginé ça. Je ne regrette pas mon engagement, mais c'est très prenant et très chronophage. C'est une partie de vie, donc il ne faut pas regretter. Jamais je ne regretterai. Ce n’est pas tous les jours faciles à gérer. Mais bon, je ne veux pas me plaindre parce que c'est une expérience, en même temps qui est passionnante.

Quel regard avez-vous aujourd'hui sur le métier de journaliste ?

Très critique. Je pense que le défaut majeur du journaliste, c'est qu'il manque de curiosité, pas assez de hauteur. Et puis, il y a quand même une tendance moutonnière. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde parce que ce n'est pas vrai. Heureusement, il y a des journalistes qui font super bien leur boulot, Mais c'est vrai, un manque de curiosité. De temps en temps, je vous avoue que quand on prend notre petit déjeuner tous les deux, Robert et moi, et qu’on écoute France Info, on s'arrache les cheveux et on n'a qu'une envie, c'est d’éteindre le poste.

Ce métier vous manque-t-il ?

Non, il ne me manque pas pour l'instant. Parce que je n'ai pas fait le tour de mon mandat de députée. Quand on a fait le tour, on verra. Mais bon, il y a tellement de choses à découvrir que ce n'est pas demain la veille. C’est quelque chose que je pourrais refaire, mais je ne le referais pas de la même façon. Je pense que j'aurais envie de voir d'autres horizons.

Vous avez enseigné le journalisme ?

Oui, peu. Pendant deux ou trois ans. L'enseignement ce n’est pas quelque chose que j’affectionne. Je ne suis pas faite pour ça. Je n'ai pas assez de patience. Il faut de la pédagogie, je ne suis pas sûre d'avoir les deux qualités.

Les plateaux télé, vous aimez ?

Non, pas du tout. Les médias en général, radio ou télé, ça reste une expérience difficile pour moi. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise bien et c'est toujours un peu source d'angoisse et de stress.

Donc, vous n'êtes pas frustrée quand vous voyez Robert Ménard très présent au niveau national ?

Pas du tout. Je ne l’envie pas.

Vous êtes l'une des députés les plus actives, les plus assidues à l'Assemblée nationale. Quasiment 4.500 amendements depuis votre élection en 2017. Pourquoi autant ? Vous vous impliquez sur tous les dossiers. C’est nécessaire pour exister ?

Parce que c'est un engagement que j'ai pris pendant ma campagne électorale. La dernière chose que je voudrais, c'est de décevoir les gens qui ont voté pour moi ou ceux qui n’ont même pas voté pour moi d’ailleurs. Je n'ai pas envie de décevoir les Biterrois. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire de la politique. En réalité, c'est quand on prend des engagements, qu'il faut les tenir jusqu'au bout et on n'a pas le droit de s'arrêter en chemin.

Vous êtes à l'Assemblée nationale quasiment du lundi au vendredi ?

Non, pas toutes les semaines, du lundi au vendredi. D'abord, ça dépend du calendrier parlementaire. Il y a des semaines, les agendas sont un peu plus raccourcis. Heureusement, parce que c'est vrai quand c'est du lundi au vendredi et parfois le week-end et que c'est quasiment tous les soirs en session de nuit, c'est des rythmes difficiles à suivre pour moi. Et puis, difficile à suivre parce que l'endroit où je me sens mieux, c'est quand même Béziers. Donc, je préfère être à Béziers qu'à Paris. Je ne regrette pas cet investissement. mais c'est pas simple, parce que, encore une fois, mon élément naturel, c'est Béziers. Et donc, toutes les semaines, je me force un peu à partir à Paris. Ma vie est à Béziers. Parce que, en plus, le mandat de député, c'est évidemment une grosse part dans l'hémicycle et en commissions. Mais c'est aussi beaucoup de terrain. Et moi, c'est la partie que je préfère ! être sur le terrain, être à Béziers, être dans les villages. Aller à la rencontre des Biterrois et du Biterrois. C'est ce que je préfère faire,

Sur tous les amendements déposés, il n’y en a qu'une cinquantaine de retenue. C’est frustrant ? Ou alors au contraire une vraie reconnaissance de votre investissement ?

Vous êtes terrible avec moi. Ce n’est ni l'un ni l'autre. D'abord parce que parfois, il y a des amendements qui ne sont pas adoptés, mais qui reviennent par la petite porte, c'est à dire par la majorité qui se dit effectivement que ce n'est pas complètement stupide ce que je propose. J'essaie de faire un travail qui n’est pas idéologique. Donc j'essaie de déposer des amendements qui ont du sens. J’ai besoin d'être sur le terrain parce que les amendements que je propose, en règle générale, ne sont pas sortis de ma tête. Si pour certains, effectivement, il y a une question de bon sens, de valeur que j’essaie de transmettre. Mais quand ce sont des textes un peu plus techniques, je n'ai pas la science infuse, donc je vais à la rencontre des gens dont c'est le métier pour pouvoir discuter avec eux, puis voir quelles sont les améliorations à apporter aux textes qu'on étudie. Si c’est un texte sur la santé, j'appelle le directeur de l'hôpital, les radiologues, les kinés, les infirmiers qui sont en service hospitalier ou en libéral. C’est un vrai boulot de fond. Quand c’était sur l’école, j'ai appelé des directeurs et directrices d'établissements de Béziers pour en discuter avec eux. C’est un vrai travail de fond qui permet ensuite justement de fournir cette somme d'amendements qui a l'air de vous étonner, mais qui ne m'étonne pas

L’investissement des autres députés héraultais n’est pas le même. Deux fois moins de présence, moins d’amendements.

Chacun fait ce qu'il fait et réalise son mandat comme il l'entend. Moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien, ou mal. En fait, je n'ai pas beaucoup de mérite parce que je ne saurais pas faire autrement.

Il y a aussi des propositions de loi. Il y en a une que je retiens, c’est le retrait des pailles en plastique dans les bars et les restaurants...

Typiquement, une bonne idée que j'ai déposée qui n'a pas évidemment été présentée dans l'hémicycle et qui est revenue ensuite par le biais d'un texte de loi de la majorité. Quand j'ai déposé cette proposition de loi, tout le monde a souri et en fait, tout le monde a dû se dire que finalement, c'est une bonne idée. Pourquoi on l'a pas déposée avant ? Et puis, c’est revenu par le biais de la Loi Egalim sur l'agriculture. Effectivement, il y avait un volet sur la protection de l'environnement et cette disposition était dedans.

À l'Assemblée nationale, vous n'êtes dans aucun groupe. C'est une volonté de votre part ? Avez-vous été approchée par des groupes pour les rejoindre ?

Oui, j'ai déjà été approchée par des groupes. C'est une volonté, oui et non. Parce qu'en fait, au départ, j'ai fait beaucoup pour pouvoir constituer un groupe. J'étais très active dans les premiers mois de mon mandat pour pouvoir constituer un groupe qui aurait été un groupe technique parce que ça ne pouvait pas être un groupe politique. On n'était pas assez nombreux à partager les idées que je défends. Ça ne pouvait être qu'un groupe technique, j’avais bien présenté les choses comme ça pour pouvoir séduire quelques députés qui étaient non-inscrits comme moi au départ et qui auraient pu avoir un intérêt à se retrouver dans un groupe. Alors pourquoi un groupe? Parce qu'on parle de groupe, mais en fait, c'est juste des moyens matériels en plus. C'est pour avoir des attachés parlementaire en plus et c'est important quand on travaille beaucoup. On peut se reposer sur une équipe plus importante. C'est aussi du temps de parole en plus dans certains cas. Et ça, c'est vrai que parfois, c'est très frustrant quand on est obligé de partager ce temps de parole. Alors qu'on se dit j'ai plein de choses à dire et je suis obligé de partager avec les autres. Mais on n’a pas toujours envie. Mais ne pas être dans un groupe donne une certaine liberté et indépendance que je ne retrouverai pas si j’étais dans un groupe politique. Et puis cela m’a permis en étant pas dans un groupe à apprendre très vite, car je ne pouvais compter sur personne.

Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose en 2020, ça serait quoi ce fichu coronavirus ?

Et bien ce fichu coronavirus, il nous a quand même bien compliqué la vie en 2020 et j'espère que ça va aller beaucoup mieux en 2021. J'espère surtout pour toutes les activités professionnelles restées plus ou moins sur le carreau. Je pense évidemment à la culture, mais aux restaurateurs. C'est tellement triste. Vous avez vu tout ce qu'on a fait pendant les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël dans Béziers, les illuminations. Moi, j'étais tellement heureuse de voir les gens heureux avec leurs enfants, se promener au milieu des grandes étoiles illuminées de cette arche qui faisait de la lumière et de la musique. C'était tellement beau de voir ces gens avec le sourire et en même temps, j'avais un petit pincement au cœur parce que je me disais, la vache, si les restaurateurs avaient pu être ouverts et si on avait pu boire un chocolat chaud en terrasse, on aurait été encore plus heureux. Et puis surtout, on aurait été peut-être un peu rasséréné.

Je pensais que pour 2020, vous alliez me parler de l'élection de Robert Ménard.

Ha! Ha oui, aussi, l'élection. Les deux élections de Robert, bien sûr. Oui, alors, je vais vous dire pourquoi je n'en ai pas parlé, parce que l'élection municipale, pour moi, elle n'était que justice. Parce qu'il s'est tellement démené pendant six ans. Il a fait tellement de choses que s'il n'avait pas été élu, je crois qu'on en aura été mortifié tous les deux.

Vous vous attendiez à une élection au premier tour ?

Je l'espérais. Je ne l'attendais pas, parce qu'il ne faut jamais parier sur ce genre de choses. Quand on fait de la politique, on n'est jamais sûr de rien. Donc, je ne l'attendais pas, je l'espérais. Et pour tout vous dire, les résultats ont dépassé mes espérances. Je suis ravie aussi qu'il ait gagné l'agglo parce que c'est tellement plus simple à gérer maintenant.

C'était plus compliqué de gagner l'agglo que la ville ?

Oui, parce que la ville, vous êtes élu au suffrage universel direct, ce n'était pas le cas de l'agglo. L'agglo, ça reste, pardonnez-moi l'expression, mais une élection de notables. Vous n'avez pas les mêmes intérêts en jeu. Les Biterrois ont voté pour quelqu'un qui a, vu les résultats à honorer, les promesses qu'il avait faites en 2014, a réussi à rendre une fierté à la ville de Béziers. Je pense que c'est pour ça que les Biterrois ont fait à nouveau confiance à Robert et ils ont réinvesti pour six ans. L'agglo n'a rien à voir. C'est politique. Là, tout va beaucoup plus vite. Il n'y a plus ces discussions interminables pour des bouts de chandelles. Et vraiment, parfois, vous ne connaissez pas forcément les coulisses. Mais c'était parfois surréaliste. Des dossiers où vous demandiez pourquoi il y avait des discussions et ce n'était que politique. Et ça fait perdre un temps fou à tout le monde. Un temps fou et qui dit du temps dit aussi de l'argent. Malheureusement, il fallait absolument la gagner pour être plus efficace, tout simplement.

Vous arrivez à trouver du temps pour vous. Est-ce que c'est compliqué ?

C'est compliqué. On essaie d'en garder, de se protéger un petit peu, mais c'est très compliqué.

Et vous l'occupez comment votre temps de votre côté ?

En fait, je ne voudrais pas faire Calimero, mais quand je suis toute seule à l'Assemblée nationale, je bosse trop. Justement, je profite de tous les moments quand je suis seule à Paris pour travailler et pour avoir un petit peu de temps libre quand je rentre à Béziers et pouvoir lui consacrer un peu de temps.

Vous trouvez du temps pour écrire ?

Non. Je trouve du temps pour écrire mes interventions dans l'hémicycle, mais pas de temps pour écrire personnellement. Je n’en ai plus.

Quand vous écrivez vos textes avant d'intervenir à l'Assemblée, visiblement Robert Ménard intervient à chaque fois en relecture. De son côté et lui, du vôtre ?

Oui, ce n'est pas une légende, c'est vrai. On relit tous les textes importants. Pas les petites interventions, sinon on n'en finirait plus. Mais oui, les textes importants, tous les textes, toutes les interventions que je fais à la tribune, je lui demande de les relire avant et il a toujours un petit truc en plus, ce qui fait que le texte est mieux que ce que j'avais écrit. Et puis je lui fais une entière confiance. Je sais que ce sera mieux.

J'ai cru comprendre que vous étiez passionnée de polar. Vous arrivez à en lire plusieurs dizaines par an ?

Oui, j'arrive à en lire parce qu'en fait, ça, c'est ma vie. Alors c'est vrai que c'est très personnel, mais c'est ma petite soupape de sécurité. Pour ne pas exploser, j'ai besoin d'avoir ces temps de lecture et je vous avoue que même quand je rentre très tard dans l'hémicycle, qu'on a eu des sessions de nuit jusqu'à pas d'heure, même si je n'ai que deux heures de sommeil devant moi, je prends dix minutes pour lire deux ou trois pages. J'en ai besoin. Ça me vide la tête, en fait. Moi, je ne suis pas télé, je ne regarde pas la télé. Très peu. Quand je la regarde, c'est la journée pour me tenir informé. Mais c’est professionnel, si j'ose dire. Et ce petit temps de lecture, polars et romans, c'est nécessaire, c'est vital.

Que faites-vous les week-ends quand vous revenez à Béziers ?

Alors il y a les week-ends, hors Covid. Et les week-end Covid, qui sont un peu plus compliqués, un peu plus confinés. Les week-ends hors Covid, je suis sur le terrain parce qu'on est sans arrêt sollicité. Mais c'est du bonheur, par les associations qui font une AG, par un match de volley, de foot, de rugby, de baseball. Je n’oublie pas le baseball avec l'équipe des Pirates. Je les adore ceux-là. Ils sont super. Le club de gym aussi, qui a fait des spectacles. Je ne parle même pas des clubs de danse, du conservatoire. IIs sont aussi extraordinaires. Je ne suis pas tout à fait objective puisque j'avais ma fille au conservatoire jusqu'à l'année dernière, mais donc on a vraiment des pépites à Béziers. C’est incroyable en termes de sport et d'associations en général. Mais en sport, on a, c'est vrai, des vrais chefs-d'œuvre.

Vous faites du sport ?

J’aimerais en faire plus. Je suis un peu coincée là, je vous avoue. Question de timing. En fait, je suis très déçue. J’avais arrêté, je reprends de temps en temps. A Noël, j'avais commandé un beau cadeau, mais je ne l'ai pas reçu. C'était des journées de 48 heures et ça, je pense que c'est trop difficile. Et c'est vrai que je le fais par intermittence. Il y a des moments où je sens que c'est comme les polars, j'ai besoin d'avoir cette soupape de sécurité et de liberté qui fait qu'il faut que j'aille courir. Et Robert, il est un peu comme moi. On a ces besoins-là. On avait repris le footing au printemps dernier. On l'a arrêté à cause du confinement. Je vous avoue qu'aller courir autour de notre immeuble, avec le rayon d'un kilomètre, ça ne nous plaisait pas trop. On va reprendre le sport en 2021. Ça va être la bonne résolution de 2021. Ce n'est pas une question de manque de volonté. Là, pour le coup, c'est vraiment une question de temps parce qu’on se lève très, très tôt tous les deux. Aller courir à 5h30 du matin quand il fait nuit noire, ce n’est pas très pratique. C’est quelque chose qu’on pouvait faire quand on habitait Paris parce que les rues à Paris sont allumées en permanence. Donc, même si vous allez courir à 3h du matin, vous pouvez aller courir, mais ici, aller courir le long du canal en pleine nuit, ce n’est pas possible.

Vous êtes aussi mère de famille et Clara, la dernière, elle vient de fêter ses 18 ans. Elle est à la Sorbonne, à Paris. Vous l'avez donc avec vous ?

Oh non, pas très loin. Mais encore une fois, j'aimerais de temps en temps pouvoir dîner avec mes enfants. J'en ai trois et ils sont tous les trois à Paris. Ils sont tous en colocation, ce qui simplifie les rencontres.

Vous arrivez à trouver du temps pour eux ?

Pas beaucoup, pas assez, mais pas assez pour eux. Malheureusement, ça, c'est quelque chose que je regrette. Mais en même temps, ils savent que je suis là. Quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Je pense qu'ils ont aussi besoin de leur indépendance. Moi, je me souviens des discussions que j'ai justement avec Robert. Je m'entendais très bien avec mes parents, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas de soucis avec eux, mais je n'avais qu'une envie, c'était de prendre mon indépendance. Je leur laisse leur liberté aussi.

Que représente Noël pour vous ? C'est une période importante, extrêmement importante ?

C'est vraiment une période très importante. Noël a gardé ce côté magique de mon enfance et j'ai envie de le faire partager, ce côté magique à tous mes proches. À mon mari, mais aussi à mes amis, c'est quelque chose à laquelle je tiens particulièrement.

Vous êtes catholique pratiquante. Ça a été compliqué ces derniers temps avec le confinement ?

Les églises étaient ouvertes, c'est juste les messes qui étaient interdites. Moi, j'ai beaucoup milité pour les messes. La liberté de culte est importante, pas que pour les catholiques. Elle est importante pour les catholiques, mais aussi pour les protestants, pour les juifs, les musulmans et donc j'incluais temples, synagogues et mosquées. Donc, ce n'était pas que les églises. Mais bien sûr que c'est une situation difficile et profondément injuste. Chacun a, encore une fois, ce n'est pas une généralité que je vais dire, chacun vit sa religion et sa foi différemment. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est quand le gouvernement a commencé à parler de ces commerces essentiels ou ces activités essentielles et non essentielles. C'était essentiel de pouvoir aller dans un supermarché et ce n'était pas essentiel de pouvoir aller à la messe. Moi, je pense que ce n'est pas au gouvernement de dire aux Français que c’est essentiel ou pas.

Sur tout autre chose : la corrida. Vous n'étiez pas vraiment fan il y encore quelques années. Votre point de vue a-t-il changé ?

Oui, mon point de vue a changé sur la tauromachie, c'est vrai. Je pense que la tauromachie peut être très brutale et très violente. De prime abord, bon, parfois, certains me disent qu'ils ont le coup de cœur dès les premières fois. Ça n'a pas été mon cas. Et c'est vrai que à force d'en voir, j'apprends justementce côté artistique de la tauromachie que je ne voyais pas forcément au départ. Et puis j'assume. J'assume ma contradiction. Maintenant, je n'ai plus peur de le dire. Ce n'est pas évident. Par exemple, je fais partie du groupe de protection animale à l'Assemblée. Et pour moi, c'est évident de faire partie de ce groupe. C'est évident de me battre contre le broyage des poussins pour en faire des nuggets. Tout ça me paraît évident. Mais j'assume cette contradiction qu'on me renvoie sans arrêt à la figure en me disant, vous ne pouvez pas faire partie de ce groupe et en même temps être pour la corrida. On ne peut pas limiter la corrida à l'aspect mort du taureau. C'est terrible et je comprends que les gens et certaines personnes en soient horrifiés, n'aient pas envie de le voir. Mais ça fait partie de notre culture. Cette culture du Sud que je défends à la maison.

Vous en parlez, à la maison ? C’est polémique ?

Oui, bien sûr que c'est polémique. Nous avons des enfants qui sont assez contre. Deux de mes enfants sur trois sont vegan, le troisième est végétarien. Mais bon, ce sujet-là, je vous avoue, on ne l'aborde pas trop à la maison. Nos enfants savent ce qu'on en pense et je pense qu’ils respectent nos points de vue

2021, pour les arènes de Béziers, c'est une nouvelle gouvernance avec de nouveaux projets, avec une vraie volonté d'avoir peut-être un encierro à l’été 2021. Vous en pensez quoi ?

Je vous avoue que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais en même temps, je suis dans l'expectative parce que j'en ai jamais vu moi-même. Je vous rappelle que je suis née dans le nord de la France, donc ce n'est pas trop ma culture, tout ça. C'est un peu comme les corridas, sûrement. Il va me falloir un peu de temps pour aimer, pour découvrir la beauté de la chose. Je ne sais pas. J’ai envie de voir ce que ça va donner et je ne sais pas à quoi m'attendre et je ne sais pas si je vais aimer ou pas.

Et si un de vos enfants vous dit Maman, je vais participer à l’Encierro ?

Aïe, aïe, aïe! Je le laisserai faire.

Là, on ne parle pas de vachettes, comme on peut en voir en Camargue, notamment à Arles. Là, c'est vraiment des taureaux de combat qui partiraient du centre-ville jusque dans les arènes. Ça vous fait peur ?

Oui, je vous avoue que ça me fait un peu peur. Oui, mais pas que pour mes enfants, d'ailleurs. Évidemment, si c'est un de mes enfants, j'en ai encore plus peur. Mais même dans l'arène, même une corrida, je vous avoue que parfois, je ferme les yeux. Parce que j’ai peu que le torero soit blessé et cela ne m’amuse jamais.

Vous mangez du taureau ?

Non, pas du tout.

Vous êtes végétariens à la maison ?

Oui. Alors je vous avoue que moi, je fais de temps en temps des exceptions.

Sur le plan politique, 2022. C'est quasiment demain. Avez-vous déjà pris votre décision ? Serez-vous candidate à votre propre succession ?

Non, je n'ai pas pris ma décision encore. C'est beaucoup trop tôt et ça dépend. Il y a quand même pas mal d’échéances avant. Les départementales et régionales et la présidentielle, évidemment. Donc, voilà, ça dépend un peu tout ça. On va voir quelle alchimie ressort de ces différents scrutins.

Vous serez candidate à d'autres élections?

Non, non, non. Je pourrais dans l'absolu, si je ne suis pas présidente du département, ce qui n'est pas tout à fait envisagé pour l'instant. Je pourrais cumuler un poste de conseiller départemental et de député si je ne suis pas dans l'exécutif. Ça, je peux le faire. Mais ce n'est pas la règle qu'on s'est posée, justement, avec Robert dans l'équipe des municipales, on essaie de ne pas cumuler les mandats. C'est d'ailleurs pour ça que moi, effectivement, je suis dans l'équipe municipale. Mais je ne suis pas adjointe et je n’ai pas de délégation et donc je ne touche pas d'indemnités. Je le précise aussi parce que je n'ai pas les moyens en termes de temps. Je n'aurai pas les moyens d'assurer une délégation en plus de ce que je fais à l'Assemblée. Ce n’est pas possible

2022, c'est également la présidentielle. Vous pensez qu'Emmanuel Macron sera candidat ?

Aujourd'hui, je pense que oui, il sera candidat. Pas sûr qu'il soit élu. Et d’ailleurs je ne le souhaite pas tout à fait. Mais je pense qu'il sera candidat

Seriez-vos tentée par un poste dans un ministère ?

Ça dépend du Premier ministre du président de la République. Aujourd'hui, je ne crois pas que la question se pose pour moi.

Donc ça ne vous déplairait pas?

Alors là, je crois que c'est encore autre chose. Je ne suis pas sûre que j'aurais les épaules pour le faire. C'est compliqué. Quand je dis c'est compliqué, c'est un euphémisme. Ce n'est pas simple du tout d'être ministre. Alors après, dans un cabinet de ministère, ce n’est pas pareil. On n’est pas en première ligne, mais être ministre ou secrétaire d'État ? Moi, je vois comment ça se passe à l'Assemblée. Pour eux, on n’est pas tendre, les députés. J'imagine que c'est la même chose avec les sénateurs. On n'est pas tendre avec les ministres, les secrétaires d'État et quand il y en a un qui n'est pas à la hauteur parce que ça arrive, tout le monde n’est pas le génie des Carpates, si j'ose dire. Et quand il y en a un qui n'est pas à la hauteur, waouh, c'est violent parfois. Là, on prend des coups en permanence. Et puis, il faut avoir de sacrées épaules.

Moi, j'admire, ils sont rares d'ailleurs... Je vais vous prendre le cas, pour vous montrer que je suis pas sectaire, je vais prendre le cas de notre ancien Premier ministre Edouard Philippe. Il était capable de répondre aux questions au gouvernement sur quasiment tous les sujets. Sans une note. Ce n'est pas évident, c'est pas facile et ils sont peu à pouvoir le faire. Moi, je suis admirative de ça. Même si je ne partage pas les idées, je trouve qu'il y en a quand même quelques-uns qui maîtrisent très très bien leur sujet.

Vous dites "pourquoi pas un ministère? Tout dépend du président". Vous pensez à qui ?

Justement, c'est le problème. On aimerait éventuellement avec Robert participer à l’aventure s’il y avait un bon candidat à soutenir. Le choix n'est pas fait pour l'instant. Les candidats qui se dessinent ne sont pas tout à fait notre tasse de thé.

Aujourd'hui, si Marine Le Pen était candidate, vous ne seriez pas forcément pour elle ?

Non, mais c'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas contre Marine Le Pen, ce n’est absolument pas contre elle. Il y en a beaucoup qui sont conscients qu'elle seule, ça ne marchera pas. Elle n'y arrivera pas, s'il n'y a pas une alliance, cette fameuse union des droites, on l'appelle comme on veut. Ça peut être pas forcément de droite d’ailleurs, s'il n'y a pas une alliance du peuple, on va dire, de l'électorat de droite au sens large pour faire émerger quelqu'un, ça marchera pas.

Vous préparez-vous à remplacer en 2026 Robert Ménard à la mairie de Béziers ?

Aujourd'hui, non, parce que comme je vous ai dit, je suis députée, donc je ne vais pas courir 18 lièvres à la fois. Aujourd'hui non, mais je ne vous cache pas qu'un mandat local, c'est quand même ça aurait ma préférence. Je pense que je vous l'ai dit en introduction quand vous m'avez posé la question, je vous ai dit, je ne regrette pas d'être députée, mais je me sens bien quand je suis à Béziers. Je me sens bien quand je suis ici.

Pendant la campagne des municipales l’an passé, il se murmurait que Robert Ménard plaçait sa femme en position éligible pour justement la préparer à sa succession en 2026.

Vous lui poserez la question, mais aujourd'hui je suis députée et on verra déjà si je me représente aux législatives dans un an et demi. Il y a tellement de choses qui peuvent varier, qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Je n’en sais rien, si Robert est élu président de la République, ça va changer la donne évidemment.