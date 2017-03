VIDÉOS - Ce qu'il faut retenir de la déclaration de François Fillon, convoqué en vue d'une mise en examen

François Fillon s'est exprimé depuis son QG de campagne parisien, ce mercredi. Malgré sa convocation en vue d'une mise en examen, le candidat Les Républicains a expliqué qu'il "ne céderait pas" et maintenait sa candidature.

François Fillon s'est adressé à la presse, ce mercredi, pour annoncer qu'il était convoqué chez le juge le 15 mars, en vue d'une mise en examen. Il a dénoncé la rapidité avec laquelle la procédure judiciaire avançait, a réaffirmé qu'il ne retirerait pas sa candidature et a estimé "qu'on assassine l'élection présidentielle". Voici ce qu'il faut retenir de cette intervention de sept minutes.

Il est convoqué le 15 mars

François Fillon a commencé par annoncer qu'il était "convoqué le 15 mars prochain par les juges d'instruction pour être mis en examen". Le candidat des Républicains à la Présidentielle n'a pas confirmé que sa femme et deux de ses enfants allaient subir le même sort, comme l'évoquent plusieurs médias ce mercredi. Il a précisé qu'il se rendrait cette la convocation des juges : "Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité".

Il dénonce une procédure judiciaire "à charge"

François Fillon s'est en pris à la manière dont l'enquête est menée, accusant la justice de travailler "à charge". "Il est sans exemple, dans une affaire de cette importance, qu'une convocation aux fins de mise en examen soit lancée quelques jours à peine après la désignation des juges, sans qu'ils aient pris connaissance du dossier ni procédé à des investigations supplémentaires, sur la simple base d'un rapport de police manifestement à charge, c’est-à-dire pour condamner".

"Les seuls cas que l'on connaisse sont ceux où les personnes reconnaissaient les faits", a poursuivi l'ex-Premier ministre, rappelant que ce n'était pas son cas. "Je n'ai pas détourné d'argent public, j’ai confié, comme près du tiers des parlementaires, des travaux à mes proches parce que je savais pouvoir compter sur leur confiance et leurs compétences", a-t-il ajouté. "Ils m'ont effectivement assisté et je le démontrerai".

Il reste candidat

"Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas". François Fillon a exclu de renoncer à sa candidature à la Présidentielle, estimant être victime d'un "assassinat politique", qui était aussi celui de "l'élection présidentielle". "C'est la voix des millions de Français qui désirent une vraie alternance qui est muselée", a-t-il expliqué, en appelant à l'intérêt de la France, "plus grande que nous et plus grande que mes erreurs".

"C'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage [...] peut décider qui sera le prochain Président", a conclu François Fillon, tout en réclamant le soutien de sa famille politique. "Je vous demande de résister. Je le fais. Ma famille le fait malgré tous les tourments. Ma famille politique le fera, et au-delà d’elle, tous ceux qui croient qu’à la fin, seul le peuple peut décider".

"Oui je serai candidat" affirme #Fillon qui sera convoqué par les juges le 15 mars pour être mis en examen pic.twitter.com/ovatceap8w — franceinfo (@franceinfo) March 1, 2017

