"Je ne me regarde le nombril, unir la gauche et les écologistes est un priorité ! " Jérôme Puech

Jérôme Puech est le chef de file des socialistes nîmois

L' union de la gauche et des écologistes à Nîmes est une priorité pour le socialiste Jérôme Puech en vue des élections municipales. Lundi soir, le PS nîmois a finalement décidé de se rapprocher du candidat écologiste Daniel Richard, déjà soutenu par Europe Ecologie Les verts, par l'association TPNA de Jean Paul Boré, ou par l'ancien député Alain Fabre Pujol. Les "Insoumis" eux se réuniront ce mercredi soir pour prendre une décision, et pourraient prendre la même direction si Daniel Richard donne des garanties sur son véritable ancrage à gauche. Seul le Parti Communiste et son candidat Vincent Bouget restent bien hésitants pour rejoindre le candidat écologiste.