"Je ne me sens plus représenté par M. Augis" : Tours Métropole fracturée par l'affaire de l'insulte raciste

C’est l’affaire qui secoue la Métropole de Tours depuis début avril. Cette insulte "Sale Portugais" prononcée par Frédéric Augis , le président de la collectivité, à l'un de ses vice-présidents et maire de Fondettes, Cédric de Oliveira, s'est inévitablement invitée au conseil métropolitain, ce lundi 22 mai.

ⓘ Publicité

Le maire de Notre-Dame-d'Oé, Patrick Lefrançois, est le premier à prendre la parole, dès le début de séance, pour dire à quel point "ces propos nauséabonds" n'avaient pas leur place au sein d'une telle institution. Comme lui, son homologue de Saint-Etienne-de-Chigny demande à Frédéric Augis de "prendre ses responsabilités". Sous-entendu, de démissionner. "Je ne me sens plus représenté par M. Augis, assène Régis Salic*. Je ne sais pas qui le peut encore aujourd'hui. Il faut redorer l'image déplorable que nous donnons et surtout que nous cessions cette violence."*

Le conseiller métropolitain Benoist Pierre y va aussi de sa petite sortie. "Sommes-nous à ce point tétanisés pour rester apeurés et baisser les yeux ?" demande-t-il avec un brin de naïveté. Avant de poursuivre : "Allons-nous faire comme si de rien n'était ?"

Cédric de Oliveira sort de son silence

Silencieux jusque-là, Cédric de Oliveira sort de sa réserve pour sa "seule prise de parole en public concernant cette affaire". Une occasion aussi de déminer le terrain pour, en substance, de demander aux élus de passer à autre chose. Car s'il rappelle qu'il "ne souhaite à personne d'être discriminé et blessé de la sorte", il explique pourquoi ne pas avoir porté plainte, quand SOS Racisme, à l'inverse, décide de poursuivre Frédéric Augis . "Parce que je ne souhaitais pas hystériser un débat déjà très vif, en dépit de ce que certains ont inutilement voulu interpréter comme une affaire politique."

Pourtant, c'en est bien devenu une. Et elle montre un certain malaise au sein de l'exécutif. Car quelques élus n'ont pas suivi la salve d'applaudissements qui ont succédé au discours de Cédric de Oliveira. Les premiers vice-présidents, assis à côté de Frédéric Augis, se sont abstenus. Parmi eux, Emmanuel Denis, le maire de Tours, ou encore Maria Lépine, qui était présente lors de l'altercation.

Quant à Frédéric Augis, il a rappelé qu'il s'était excusé par mail auprès de son collègue de Fondettes, que ses propos avaient été tenus dans un cadre privé et qu'il réservait ses explications à la justice, le jour où il sera interrogé.