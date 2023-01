« Je ne sais pas s’il ne faut plus de milliardaire »

C’est une phrase qui a fait polémique : « Nous voulons une France sans milliardaire ». C’est ce qu’a affirmé, la semaine dernière Marine Tondelier, la nouvelle patronne d’Europe-Écologie – Les Verts, lors d’un rassemblement de la Nupes, contre la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

Une affirmation avec laquelle la porte-parole gardoise du parti est peu à l’aise. « Je ne sais pas s’il ne faut plus de milliardaires, s’est interrogée, ce lundi matin sur France Bleu Gard Lozère, Béatrice Leccia. Moi, ce que je veux surtout, c’est que les milliardaires ne gagnent pas d’argent aux dépens de notre planète », dit-elle, citant au passage TotalEnergies.

Gréviste

Interrogée sur le fait de savoir si elle serait gréviste, ce mardi, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, Béatrice Leccia a été beaucoup plus direct : « Bien sûr. J’espère que nous serons encore plus nombreux que la semaine dernière pour faire reculer Élisabeth Borne sur les 64 ans », tonne la responsable gardoise EELV, en référence aux propos de la première ministre. Ce week-end, cette dernière a en effet martelé que la mesure d’âge n’était plus négociable.

En soutien aux grévistes, plusieurs élus ont annoncé qu’ils allaient fermer les services de leur commune. À Calvisson, la question s’est posée, confirme Béatrice Leccia, qui fait partie des élus de la Ville. En revanche, aucune décision n’a été prise. La porte-parole des Verts pour le Gard s’est quand même dite favorable à la mise en place d’un service minimum, notamment pour permettre aux parents qui n’ont pas d’autre moyen, d’accueillir leurs enfants.

loading