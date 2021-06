"Je ne serai pas candidat à ma réélection" : à Essert, le maire renonce à présenter une nouvelle liste

Le maire Frédéric Vadot, et son tract annonçant qu'il ne comptait pas présenter de liste aux futures municipales.

Dans son bureau, à Essert, le maire Frédéric Vadot a convié les journalistes de la presse locale ce vendredi 18 juin. Il a tout préparé : ses tracts, ses notes et même les questions-réponses. Une conférence de presse organisée deux jours après la confirmation de la préfecture du Territoire de Belfort sur la tenue de nouvelles élections municipales le 5 septembre prochain.

Frédéric Vadot quand même sur une liste ?

D'emblée, Frédéric Vadot met fin au suspense. "Je ne serai pas candidat à ma réélection". Le premier magistrat, désavoué par ses adjoints et conseillers municipaux, doit faire face à plusieurs défections depuis quelques mois. Il a perdu plus d'un tiers des effectifs de son conseil municipal, en raison de profonds désaccords. "Il y a eu beaucoup d'attaques personnelles, des coups bas. Il faut donc que je me protège, que je protège mes proches. Je n'ai pas souhaité continuer dans ses conditions." Les élus frondeurs, quant à eux, ont d'ores-et-déjà annoncé la composition d'une liste aux élections municipales.

Mais si Frédéric Vadot ne compte pas présenter de liste, il ne fait pas nécessairement une croix sur la vie politique. Cette conférence de presse était donc aussi destinée à faire un appel du pied à la conseillère départementale Marie-Claude Chitry-Clerc. Elle doit tenir, elle aussi, un point devant les journalistes. Frédéric Vadot espère qu'elle annoncera sa candidature : "je souhaite qu'il y ait une autre liste, hors conseil municipal, un groupe qui sort par le haut la situation dans laquelle on est depuis début avril. J'appelle les gens d'expérience à faire une offre aux Essertois et je souhaite les aider pour monter cette liste. S'ils ont besoin de moi peut-être que je les rejoindrai." L'élue concernée donnera sa réponse ce samedi 19 juin, en conférence de presse.