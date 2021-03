"Je ne suis pas épuisé" : un an après les municipales, le maire de Montaigu-Vendée garde le cap

La question lui paraît déplacée. Bien sûr que si c'était à refaire aujourd'hui, le maire sans étiquette de Montaigu-Vendée se représenterait. "Je ne suis pas épuisé du tout", affirme Florent Limouzin. Il y a un an, le 15 mars 2020, cet homme de 48 ans était élu avec 64,34% des voix au premier tour des élections municipales et en pleine épidémie.

"Tout le monde s'est mis dans le même bateau"

Maire sortant de la commune de Boufféré, 3500 habitants, Florent Limouzin a déjà une expérience politique quand il emménage dans son nouveau bureau, place de l'Hôtel de Ville à Montaigu-Vendée. Désormais, il faut gérer une ville de 20 000 habitants et une crise sanitaire. "Je ne me souviens que les quinze premiers jours, on ne rigolait pas", relate-t-il. Face à l'ampleur des responsabilités, le maire reconnaît avoir eu légèrement le vertige. "Cela donne le tournis mais en se mettant à plusieurs : on s'est très vite organisé, et on a travaillé avec méthode."

Un travail d'équipe très cher à Florent Limouzin, car il s'est révélé précieux lors de la gestion de la crise. "Nos agents ont tous répondu présents, applaudit l'élu. Il y en a même certains qui ont changé de métier à cette occasion-là. Par exemple nos maîtres-nageurs sont allés aider pour les écoles. Le projectionniste du cinéma est intervenu dans les établissements scolaires pour faire la plonge. Tout le monde s'est mis dans le même bateau."

Comme tout le monde, Florent Limouzin est pressé de tourner cette page, retrouver les fêtes associatives, les tournois de foot et le bon vieux club de bridge.