Je ne suis plus un Identitaire, se défend Philippe Vardon après l'émission de C8

Dans le cadre de la campagne présidentielle, le Niçois Philippe Vardon était l'invité de France Bleu Azur. L'élu FN défend une autre Europe, l'Europe des Nations.Par ailleurs, Philippe Vardon assure ne plus rien à voir avec les Identitaires, malgré les polémiques.

"L'Europe va mourir" s'est réjoui Marine Le Pen lors d'une réunion politique dimanche 26 mars à Lille.

Sur le même refrain l'un des membres de sa campagne le niçois Philippe Vardon, conseiller régional FN renchérit "Est-ce que l'euro profite à notre économie? est-ce que l'euro défend nos emplois? malheureusement non. l'Europe existe depuis longtemps et nous voulons la remplacer par une Europe des Nations. Une union entre nations libres et peuples souverains."

Philippe Vardon qui se défend après la diffusion d'un reportage en caméra cachée de la chaîne C8 sur la proximité du Front national avec le Bloc des Identitaires, un mouvement politique de l'ultra droite. "Il est de notoriété publique que je n'ai plus de responsabilité dans ce mouvement. Est-ce que les journalistes ont besoin d'une caméra cachée ? Ce sont des méthodes de voyous. Il y avait aussi des micros cachés... On jette des militants de 20 ans en pâture... J'attends de voir la même chose pour d'autres partis politiques."