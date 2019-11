"Je ne vais pas me mettre hors la loi !" Yvan Lachaud répond à Jean-Paul Fournier

Accusé par le maire de Nîmes de "populisme", le président de Nîmes Métropole réagit à la polémique soulevée par le rapport de la chambre régionale des comptes sur l'aéroport de Nîmes-Garons.

Nîmes, France

La gestion de l'aéroport de Nîmes-Garons épinglée par la chambre régionale des comptes. Son rapport porte sur les huit dernières années, période pendant laquelle le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier présidait le syndicat mixte qui assurait cette gestion. C'est Nîmes Métropole, présidée par Yvan Lachaud qui en a la charge depuis l'an dernier.

Yvan Lachaud accusé de populisme

Selon le maire de Nîmes, qui n'a voulu s'exprimer que par communiqué, ce rapport n'aurait dû être rendu public que le 2 décembre, à l'occasion du conseil communautaire de l'agglo. Jean Paul Fournier s'étonne qu'il sorte à quatre mois des municipales. Une publication aux "relents populistes" écrit-il , "qui renseignent sur la considération d'un candidat à la fonction de maire et au respect de la loi qu'il devrait pourtant incarner avec rectitude".

La guerre Fournier / Lachaud à quatre mois des municipales

Il ne se passe maintenant plus une semaine sans que la mairie et l'agglo ne s'invectivent par élus interposés : les travaux contre les inondations, la ligne T2 du trambus. Seuls les 140 millions promis par l'État pour la rénovation urbaine des quartiers il y a quelques jours avait permis une pause. Elle aura été de courte durée.

Y a t-il un pilote dans l'avion ?

C'est en substance ce que la chambre régionale des comptes reproche au syndicat mixte. Pas de moyens humains dédiés, pas de stratégie. L'exploitant a eu le champ libre pour prendre, seul toutes les décisions. Avec des résultats pour le moins contrastés pour l'aéroport dont la fréquentation n'a pas véritablement décollé depuis cinq ans.

Seulement cinq destinations aujourd'hui au départ de Nîmes

Quelque 21.000 passagers à Nîmes, un chiffre dérisoire, comparé à l'explosion de la fréquentation des aéroports voisins de Marseille ou de Montpellier qui vient d'être choisie par la compagnie Transavia comme nouvelle base. Plus de 700.000 pour le premier, plus de 400.000 pour le second.

Dans son rapport, la chambre régionale des comptes pointe également la légèreté avec laquelle le syndicat mixte a contrôlé les comptes de l'exploitant. Certaines sommes ne lui ont pas été versées, ce qui l'a privé de revenus dont il aurait pu profiter pour le développement des entreprises installées sur le site de l'aéroport.

Un rapport dont Yvan Lachaud, candidat à la mairie de Nîmes, va forcément se servir pendant la campagne électorale.