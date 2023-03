"Je ne veux pas de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre", Jean-Pierre Taite, député LR de la Loire

France Bleu Saint-Etienne Loire : Voterez-vous l'une des motions de censure ce lundi à l'Assemblée nationale ? (l'une déposée par le Rassemblement National et l'autre par le groupe Liot)

ⓘ Publicité

Jean-Pierre Taite, deputé Les Républicains de la 6e circonscription de la Loire et Président du parti Les Républicains dans la Loire : Non. Non, non. Je ne voterai aucune des motions proposées. C'est très clair, ma position est connue depuis le départ. J'ai communiqué très vite sur le fait que cette réforme des retraites était une mauvaise réforme. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réformer pour sauver notre système par répartition, mais la solution de dire on rajoute deux ans de plus à ceux qui travaillent et qu'on ne fait rien d'autre à côté pour moi, n'est pas la bonne solution. J'ai porté très très rapidement le sujet sur le temps de travail. Si on avait 37 ou 38h par semaine, il n'y aurait plus de problème de réforme des retraites.

Mais justement, si vous estimez que cette réforme n'est pas la bonne, mais que vous ne votez pas de motion, elle va passer cette réforme.

Non, pas du tout. Il faut que les gens comprennent que voter une motion de censure, c'est pour renverser le gouvernement. Le président de la République n'a plus comme solution ou la dissolution ou appeler à ses côtés un Premier ministre issu des groupes les plus importants de l'Assemblée nationale. Les deux groupes les plus importants de l'Assemblée nationale sont la Nupes et le Rassemblement national. Je vous avoue franchement que je n'ai pas du tout envie de voir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui le président de la République doit simplement retirer cette réforme. Qu'on se remette autour de la table pour engager une grande conférence sociale, qu'on fasse revenir les partenaires sociaux sur les échanges.

Comment vous expliquez alors que certains députés de votre camp des Républicains hésitent ? C'est le cas de Dino Cinieri qui décidera, lui, au dernier moment. Il y a une tentation à droite.

Elle existe peut être, mais vous le savez, chaque député a son parcours et Dieu sait que j'ai du respect pour Dino, qui est mon ami et qui est un excellent député. Chacun a son parcours avec ses sensibilités, son entourage. Je pense qu'à terme, la grande majorité des députés Les Républicains ne s'associeront pas à cette motion.

Vous n'avez pas peur de la suite ? Si le gouvernement reste en place, que la réforme des retraites est appliquée, quelle suite en France puisqu'on sent que la grogne monte ?

Évidemment vous avez raison et évidemment j'en ai peur. C'est pour ça que je dis que le seul aujourd'hui qui peut siffler la fin du match si j'ose parler ainsi, c'est Emmanuel Macron. Il ne nous a pas considérés. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu de sa vie, à part Président de la République, donc il ne connaît pas le peuple. Il a été élu avec un premier mandat où il avait une grande majorité écrasante de députés avec la majorité absolue, donc c'était le fait du roi et ils commandaient comme un empereur. Aujourd'hui, il continue à faire ça alors qu'il n'a plus la majorité. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut discuter, il faut discuter avec les groupes politiques, il faut échanger, il faut les écouter, il faut les considérer et on n'impose pas les choses contre l'avis général de la population et je pense qu'ils vont en tirer les leçons. Il doit aujourd'hui remettre cette question autour de la table.