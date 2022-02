"Je ne veux pas diviser mon conseil municipal" : en Corrèze, ces maires qui refusent de donner leur parrainage

"On m'a appelé ce matin encore". Yves Laporte, le maire (SE) de Donzenac est ferme et définitif, lorsqu'on lui demande s'il parrainera un candidat. "Ce sera non, je ne le ferais pas" explique cet élu depuis 30 ans au conseil municipal de la commune corrézienne. Sa raison est claire : "En 2020, ma liste élue était composée de plusieurs sensibilités politiques. Je veux conserver de l'unité et de la cohérence dans mon conseil municipal, ne pas le diviser sur des sujets nationaux qui ne sont pas ma priorité" affirme le premier édile de la ville corrézienne, près de 2 600 habitants.

Ses confrères sont sensiblement sur la même ligne. "Je ne compte pas parrainer, question de liberté du maire" affirme ce maire de cette petite ville corrézienne. Cet autre ne compte pas le faire de suite, mais veut poser la question à son conseil municipal. "Si je devais parrainer, je le ferais pour Valérie Pécresse, car ce sont mes valeurs" explique-t-il. Quand on lui demande s'il ne souhaite pas plutôt parrainer un candidat n'ayant pas atteint son nombre de 500 signatures, il répond qu'il "aurait du mal à parrainer des candidats qui ne sont pas de [s]a sensibilité politique."

Une charte et un "pool" de parrainage ?

Pour Jean-Jacques Dumas, président de l'AMF de Corrèze, ce n'est certes pas nouveau, mais un élément a rebattu les cartes. "Depuis que les noms sont publiés, je crois qu'il y a une crainte de voir le nom d'un maire associé à un candidat" précise celui qui est maire de Saint-Ybard. La solution : ne plus les publier. Pascal Coste, le président du Conseil Départemental de la Corrèze, a lui aussi une autre idée : "Je pense que dans la période, c'est important qu'on puisse avoir un pool qui puisse parrainer le RN, Reconquête, LFI ou madame Taubira..." Ce pool de parrainage n'irait pas de pair avec une charte des valeurs, "qui indiquerait que "ce n'est pas parce que je parraine un candidat que j'adhère à ces idées".

Une proposition qui néanmoins ne se fera pas sans l'accord des maires. _"Ils sont libres et je refuserais toute pression" e_stime le président corrézien Pascal Coste.