"On vit plus longtemps en France car on travaille moins longtemps" : Enzo Giusti, Nupes des Alpes-Maritimes

Enzo Giusti, membre de la Nupes dans les Alpes-Maritimes, était l'invité de France Bleu Azur ce mardi 20 septembre. Il souhaite que l'âge de départ à la retraite soit fixée à 60 ans.