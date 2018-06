Nancy, France

Il est 8 h 30 ce mardi matin, la librairie nancéienne n'est pas encore ouverte mais déjà quelques dizaines de curieux font la queue devant les barrières dressées pour la venue de François Hollande. Mais ce n'est qu'après 10 h 00 que l'ancien président arrive, tout sourire et manifestement heureux d'être là "c'est très plaisant de voir autant de monde, pas forcément pour acheter mon livre mais pour exprimer un sentiment de gratitude et ça me fait plaisir".

Un livre à la main, Mireille l'interpelle "Monsieur le président, vous auriez dû rester avec nous parce qu'aujourd'hui il y a des dégâts", un autre supporter de François Hollande "Monsieur le président, avez toute mon admiration. Vous avez beaucoup de courage". L'ancien locataire de l'Elysée ne boude pas son plaisir "Lorsqu'on n'est plus en responsabilité, il y a une forme d'indulgence et comme je dis souvent, avant d'être président, on était espéré, après, on est regretté, c'est pendant qu'il y a un problème qui est toujours de savoir comment on entre en relation avec les français et ce que je découvre avec ces séances de dédicaces, c'est le besoin qu'ont les français de pouvoir dialoguer, échanger, avec un ancien président. Peut-être avaient ils voulu le faire avec un président ? "

L' ancien président échange avec ses lecteurs © Radio France - Mohand Chibani

Lors de sa séance de dédicaces, François Hollande passe du temps avec ses lecteurs et se montre curieux et parfois blagueur comme avec Solenne, 20 ans qui souhaite devenir criminologue "Dans mon livre, il y a des crimes" lui dit François Hollande, sourire en coin, "mais ils ne sont pas réels, ce sont des attaques politiques et vos analyses seraient intéressantes". Le livre de François Hollande est un vrai succès de librairie. 80 000 exemplaires se sont déjà vendus. Une réimpression est en cours selon son attachée de presse.