"Je resterai socialiste", martèle la nouvelle députée de l'Ariège après les attaques à gauche

Martine Froger, élue à plus de 60% des voix ce dimanche lors du second tour de l'élection législative partielle en Ariège, rejoint les rangs, encore très clairsemés, des députés de gauche anti-Nupes. C'est une surprise pour celle qui n'était arrivée que quatrième, lors du premier tour de l'élection en juin 2022. Bénédicte Taurine avait affronté une candidate Renaissance et avait été facilement réélue.

Après un recours déposé par le RN pour des erreurs dans les bulletins distribués aux électeurs, la législative partielle s'est conclue, ce dimanche 2 avril, par la victoire de la gauche anti-Nupes, celle de Carole Delga, Nicolas Mayer-Rossignol, Valérie Rabault ou encore Anne Hidalgo. Martine Froger est, avec David Taupiac dans le Gers, son collègue ariégeois Laurent Panifous et Valérie Rabault l'ancienne patronne des députés socialistes, la quatrième députée occitane de cette gauche opposée à Jean-Luc Mélenchon. Elle était l'invitée de la matinale France Bleu-France 3 Occitanie ce lundi.

France Bleu Occitanie : Bénédicte Taurine dit que votre victoire est celle de la droite. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, déclare qu'elle n'ouvre aucune perspective à la gauche. Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une "lamentable combine politicienne". Que leur répondez-vous ?

Martine Froger : Moi, je leur réponds que je suis socialiste depuis plus de 30 ans, que je le resterai, que je porte des valeurs de gauche. Et ce qui nous a permis d'avoir ce résultat, c'est un travail de terrain. On n'a fait que de la proximité pendant plus de deux mois, du porte à porte avec une vraie équipe de campagne. Et je crois que ce porte à porte, aller à la rencontre des Ariégeoises et des Ariégeois, a payé.

Est-ce que ce n'est pas quand même surtout la victoire de l'abstention : 62% des électeurs ne se sont pas déplacés au second tour (contre 47% en 2022) ?

Oui, après cela reste une législative partielle. Quand je compare à d'autres scrutins de ce type récemment, dans d'autres départements, la participation se situe entre 25 et 30 %. Donc on est quand même au-dessus de la moyenne pour des législatives partielles.

Vous allez donc rejoindre l'Assemblée nationale. Avec quel groupe siégerez-vous ?

Je vais déjà me tourner vers ma famille politique. Donc je vais demander au président du groupe, Boris Vallaud, si je peux siéger dans le groupe socialiste sans adhérer à la Nupes. Pour l'instant, même si Olivier Faure a demandé mon exclusion du PS, je ne le suis pas car je suis passée par la commission des conflits. Je me tournais vers eux, puis j'aviserai en cas refus.

Votre ambition est-elle, avec Carole Delga, Nicolas Mayer-Rossignol ou encore Anne Hidalgo de monter un nouveau parti en luttant contre la Nupes ?

Je crois qu'il faut qu'on refonde ce Parti socialiste qui peut être solide, sans se déchirer. Je crois qu'il faut qu'on discute autour de nos divergences. La refondation de la gauche oui, sauf qu'il faut quand même un PS central et pas derrière LFI. Arrêtons de se voiler la face. Aujourd'hui, la Nupes, c'est la France Insoumise.

Le PS n'a t-il pas un rôle à jouer dans la Nupes dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites ?

J'ai toujours dit que j'étais foncièrement contre cette réforme. Mais vous savez, cet accord de la Nupes s'est fait sur un coin de table très vite avant les élections législatives de 2022. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on refonde la gauche. Il faut qu'on travaille auprès des citoyens. Il faut aussi qu'on travaille sur nos convergences, nos divergences, à réfléchir sur un vrai projet. Voilà comment on reconstruit la gauche, avec le Parti socialiste et avec d'autres partenaires. Mais je crois qu'on ne peut pas être toujours dans la contestation. Il faut remettre en place le débat démocratique.