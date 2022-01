"Je sortirai le kärcher rangé à la cave" annonce Valérie Pécresse à Cavaillon

"Moi présidente, dès l'été, je ferai voter une loi de modernisation de la sécurité intérieure et de la justice pour nous donner tous les moyens d'agir", insiste Valérie Pécresse au pupitre de son meeting à Cavaillon ce jeudi 6 janvier. Devant près de 500 militants, la candidate Les Républicains pointe un défaut de langage : "il n'y a pas un sentiment d'insécurité, il y a l'insécurité". Une pirouette rhétorique très appréciée des soutiens présents dans la salle à en croire le volume des applaudissements.

Bain de foule à Cavaillon pour la candidate Les Républicains à l'élection présidentielle. © Radio France - Julia Beaufils

Il faut dire que Valérie Pécresse a choisi la ville de Cavaillon, une commune du Vaucluse où les règlements de comptes entre dealeurs se sont enchaînés en 2021. Alors pour lutter contre "les caïds, les dealeurs, les mafieux", la candidate de la droite propose "de sortir le kärcher rangé à la cave".

Le maire de Cavaillon, Gérard Daudet, introduit sa candidate lors de son meeting. © Radio France - Julia Beaufils

Plus concrètement, Valérie Pécresse annonce "5 milliards d'euros pour l'équipement de nos forces de l'ordre". Mais elle ne s'arrête pas là et s'attaque à la justice : "9 milliards d'euros seront attribués pour en finir avec la grande misère des tribunaux".

Avant le meeting la réunion au sommet de "l'insécurité"

À la salle du Vidau à Cavaillon, Valérie Pécresse recueille les doléances avant son meeting. Sont présents à cette réunion de campagne : plusieurs syndicats de police nationale, de police judiciaire ou encore la cheffe de la police municipale de Cavaillon. Le maire, Gérard Daudet est installé aux côtés de la candidate de la droite. Elle est également accompagnée de Julien Aubert, député du Vaucluse, de Jean-Baptiste Blanc, sénateur du Vaucluse. Éric Ciotti est également de la partie. On compte aussi une quinzaine d’acteurs de la sécurité et du social du département.

Valérie Pécresse et ses soutiens à l'écoute des doléances des acteurs de la sécurité dans le département. © Radio France - Julia Beaufils

Le tour de table se concentre d’abord sur les souhaits et constats pour chaque service. Dans le département l’accent est mis sur le manque de moyens humains mais aussi matériels auxquels font face les agents qui assurent la sécurité des citoyens Vauclusiens. Des véhicules trop chers à réparer sont réformés et non remplacés par exemple. Quelques mots d’hommage à Éric Masson ont également été prononcés.