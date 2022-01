"Je suis chez moi" : Florian Philippot en meeting de campagne à Forbach

Il compte porter la voix de ceux qui dénoncent la politique sanitaire du gouvernement. Mettre fin au pass vaccinal, réintégrer les soignants suspendus pour ne pas avoir accepté le vaccin, ou encore fin du port du masque : le programme de Florian Philippot s'appliquait jusque dans la salle des fêtes de Forbach ce dimanche, le masque étant absent de nombreux visages. "Le combat est dans la présidentielle, mais il dépasse cette élection. Je continuerai à diffuser mon message après l'élection", confie-t-il. Un message qui place également le Frexit au cœur du programme.

Représenter les manifestants du samedi

Un discours qui passe particulièrement bien auprès des militants qui manifestent tous les samedis, notamment contre le pass vaccinal. Et d'ailleurs, dans la foule, Kate le place comme meilleur candidat pour la représenter dans la course à l'Elysée. "Il a beaucoup de courage, c'est le seul à se battre. Donc, je le soutiens à fond."

Florian Philippot pendant son discours. © Radio France - Arthur Blanc

Comme à la maison

Dans une ville qui l'a vu recueillir 9,7% des suffrages lors des municipales en 2020, Florian Philippot apprécie son retour en Moselle-est. "Je suis chez moi", commente-t-il avec le sourire. Selon lui, la ville de Forbach correspond particulièrement bien avec les revendications de son programme. "C'est une ville qui veut rebondir. Une commune qui a été très marquée par la crise sanitaire sur l'histoire des frontières, avec l'absurdité de ce qui a été imposé aux travailleurs frontaliers."

Changer les règles de candidature

Pour l'heure, Florian Philippot confie avoir passé le cap des 300 parrainages de maires. Il reste "raisonnablement confiant" et espère bien atteindre les 500 d'ici la fin de la course début mars. En revanche, le président des "Patriotes" souhaite un changement des règles du jeu. "Ce n'est pas normal que des candidats comme Mélenchon, Zemmour, Dupont-Aignant et d'autres ne soient pas sûr de les avoir. Je pense que ce système est à bout de souffle, et donc je pense qu'il faut passer à un parrainage citoyen : c'est-à-dire que ce soient 50 000 français sur les listes électorales qui puissent parrainer un candidat."