"Je suis fatigué de voir le président nous prendre pour des imbéciles" peste Aurélien Pradié, des Républicains

Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce mardi soir. Le président de la République a indiqué, concernant l'épidémie de coronavirus, que la cinquième vague avait commencé en Europe. Il a appelé les six millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés à la responsabilité. Le chef de l'État a aussi annoncé , qu'à partir du 15 décembre, les plus de 65 ans et les plus fragiles, devront avoir reçu une troisième dose de vaccin pour prolonger la validité de leur pass sanitaire. Aurélien Pradié, député du Lot, secrétaire général des Républicains, a réagi ce mercredi matin sur France Bleu Occitanie à cette allocution.

Le président de la République a annoncé que les plus de 65 ans et les plus fragiles devront avoir fait leur troisième dose d'ici le 15 décembre. Sinon, pas de passe sanitaire. Une décision logique, selon vous ?

C'est une décision qui ne revient pas au président de la République. Pardon d'être un peu pointilleux, mais nous commençons à avoir un petit problème avec notre démocratie. Ce n'est pas à un président de la République, un soir à 20 heures, de venir devant les Français et de décider de la manière dont nous allons changer notre vie dans les semaines et les mois qui viennent.

C'est pourtant ce qui se passe depuis presque deux ans maintenant...

Ce que je dénonce depuis deux ans, parce que nous sommes en train de prendre de très mauvaises habitudes démocratiques. Je sais que parfois, ça n'intéresse pas nos concitoyens. Sauf qu'aujourd'hui, une décision comme celle ci, qui a un impact sur nos libertés quotidiennes, elle doit passer par une discussion parlementaire, ce sont aux représentants du peuple de débattre de cela. Et cette manière qu'Emmanuel Macron a de personnaliser le pouvoir est devenu insupportable. Je pèse mes mots en le disant sur un sujet comme celui ci. C'est une faute démocratique, absolument grave, à mon sens, que de laisser au seul président de la République le choix de transformer nos vies pour les mois et les années qui viennent.

Il y a quand même des débats à l'Assemblée nationale...

Nous n'avons pas eu de débat sur ce point là. D'ailleurs, je dois être précis. Emmanuel Macron, depuis le départ, avait d'abord annoncé que le pass sanitaire ne serait pas généralisé à notre vie quotidienne. Et puis, il a changé d'avis et le pass a été généralisé à notre vie quotidienne. Il avait annoncé lors des débats parlementaires il y a quelques jours, que la troisième dose ne serait jamais une condition de validité du pass sanitaire. Et désormais, c'est une condition de validité.

Je me dois, comme député, de dire que à ce rythme, toutes les semaines, nous aurons une annonce nouvelle du seul président de la République qui, comme un chef, vient nous annoncer la manière dont nous allons vivre. Non, nous sommes dans une démocratie et il faut s'en souvenir.

Emmanuel Macron a aussi annoncé qu'il repoussait la réforme des retraites. Est-ce qu'il aurait dû la lancer avant la présidentielle ? Cette réforme aurait pu amener du débat ?

Nous sommes à quelques mois de la présidentielle et il est tout à fait incapable aujourd'hui de réformer quoi que ce soit. Là aussi, je suis fatigué, vraiment fatigué de voir ce président de la République nous prendre pour des imbéciles et prendre les Français pour des imbéciles. Voilà plus de plus de quatre ans qu'il est président de la République. S'il avait vraiment voulu mener la réforme des retraites, il l'aurait fait depuis quatre ans. Et cette manière qu'il a tous les six mois de revenir devant les Français en leur disant : "Vous allez voir ce que vous allez voir", ou "Je suis un homme parfait", ou encore "Tout ce que j'ai fait est exceptionnel".

C'est devenu insupportable parce que ce n'est pas la réalité. La réforme des retraites, elle a échoué il y a déjà plusieurs mois. Vous savez, elle a échoué au moment de la faire. Elle a commencé à échouer dans les débats parlementaires. Tout ça pour dire qu'Emmanuel Macron ne fera pas dans quelques mois ce qu'il a été incapable de faire depuis quatre ans.

Vous tapez quand même très fort sur le président de la République, ce n'est pas un peu facile ?

Je ne sais pas si c'est facile. En tous les cas, je dis ce que je pense et je peux vous dire que j'ai toujours dit lorsque les choses allaient dans le bon sens. On a peut être moins entendu, mais je l'ai toujours dit. Mais quand nous dépassons des limites, je crois que c'est mon devoir de le dire aussi [...] Nous sommes aujourd'hui dans un fonctionnement démocratique qui pose des problèmes et je crois que c'est mon travail de député de tirer la sonnette d'alarme, tout comme c'est mon travail de député de dire que cette comédie permanente qu'Emmanuel Macron a, cette mise en scène permanente de son impuissance, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Et comme je ne le supporte plus, je vous le dis. D'ailleurs, je crois que c'est aussi l'avis de beaucoup de Français.

Vous l'avez trouvé finalement plus candidat que président hier ?

Si on est objectif, oui. Quelques minutes à parler de la crise sanitaire en disant que sa gestion avait été parfaite. Mais on peut faire preuve d'un peu de modestie. Et puis surtout, il a ensuite passé l'essentiel de son temps à expliquer ce qu'il ferait comme candidat à la présidentielle. Et je trouve qu'il y a une forme d'indécence, un moment où il distribue des milliards avec une facilité déconcertante. Il est en train de faire campagne avec le chéquier des Français et je crois qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Voilà pourquoi mon discours est dur. Il est dur, mais je crois qu'il est juste.

Vous êtes secrétaire général des Républicains, où cinq candidats à la présidentielle ont débattu lundi soir. Qui vous a le plus convaincu ?

Je suis dans une position qui m'oblige à rester neutre jusqu'à la désignation du candidat. Je ne dirai rien d'ici là parce que mon devoir avec Christian Jacob, notre président, est de s'assurer que le 4 décembre au soir, nous soyons tous rassemblés. Et d'ailleurs, le débat de lundi a montré le rassemblement dont je suis fier. Que ma famille politique soit capable d'avoir cinq bons candidats avec leurs personnalités qui ne se sont pas tapés sur la figure, qui ont conscience que notre devoir c'est de nous rassembler et de nous adresser aux Français pour faire mieux, bien mieux et différemment. La droite républicaine est en train de prendre le chemin de la reconstruction et peut-être de retrouver la confiance des Français. En tous les cas, on va travailler pour cela.