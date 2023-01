"Je suis laïc et républicain" : Adem Benchelloug élu de Valence accusé de liens avec les Frères musulmans

"Je suis blessé et meurtri". Voilà la réaction d'Adem Benchelloug après l'article publié ce 7 janvier par le Journal du Dimanche. Intitulé : à Valence, l'ombre des Frères musulmans , cet article reprend les termes d'une note des Renseignements Territoriaux de la Drôme qui a été adressée à la Préfète le 3 août dernier. Note dans lesquels les RT font part, selon nos confrères, de leurs soupçons sur le conseiller municipal délégué à l'animation des équipements de quartier de Valence. Adem Benchelloug est également 13e vice président de Valence Romans Agglo en charge des sports.

ⓘ Publicité

"C'est un ramassis d'affirmations sans preuves"

Joint ce dimanche après-midi, l'élu se dit profondément blessé par ces allégations : "Je suis blessé et meurtri quand je vois de telles accusations qui ne sont fondées sur rien." Adem Benchelloug reprend :"C'est un ramassis d'affirmations sans preuves et d'allégations sans fondement. Les renseignements territoriaux sont là pour faire du renseignement, c'est leur rôle, mais qu'ils le fassent de manière correcte". L'élu affirme : "cette note n'apporte rien de concret et ne nous révèle rien car il n'y a rien à révéler."

Diffamation

Le vice-président en charge des sports à l'agglo Valence Romans choisi une métaphore sportive pour répondre : "je prends le coup" mais il précise aussi que pour lui ces allégations sont de la diffamation et qu'il va prendre son temps pour répondre point par point. Il est présenté dans la note comme "un élu au profil formaté théologiquement depuis 2012 au sein des associations l'Ouverture et l'Institut la Plume", deux associations "incontournables de la formation théologique frériste dans la Drôme" toujours selon les renseignements territoriaux. Adem Benchelloug reconnait avoir pris un mois de cours de langue arabe à l'été 2010 à l'association la Plume "mais je ne suis relié ni de près ni de loin à la mouvance des Frères musulmans. Je ne suis qu'un élu républicain laïc et avant d'être un élu républicain, je n'étais qu'un jeune de quartier investi dans le milieu associatif du foyer laïque de Valensolles, donc d'une maison pour tous. Je suis le pur fruit de de l'école de la République."

Des messages violents sur les réseaux sociaux

Et Adem Benchelloug se dit aussi touché par les réactions particulièrement agressives que cet article déclenche sur les réseaux sociaux : "quand on voit les réactions de la fachosphère qui appelle des actions à mon encontre, qui appelle des actions à l'encontre du maire de Valence, ça ça me touche et ça me fait craindre pour ma famille, pour le bien vivre ensemble."

Quelles preuves ?

Nicolas Daragon, le maire LR de Valence, lui aussi se dit outré par ces révélations : "je suis choqué de lire de telles allégations mensongères qui ne sont fondées sur aucune preuve." Le maire qui assure connaitre son conseiller municipal depuis plus de 15 ans n'était pas au courant de cette enquête des RT, ni de la note à la préfète. Il pose donc d'abord la question de la preuve : "Là, on se fonde sur le fait qu'un conseiller municipal a suivi un cours de langue étrangère pendant un mois il y a 12 ans pour dire qu'il est affilié aux frère musulmans ? Il y a un moment où il faut bien apporter des preuves quand on avance de tels propos." Même si l'élu le sait, c'est le propre des renseignements territoriaux de travailler dans la discrétion la plus totale et de collecter des faisceaux de présomptions sans réelles preuves matérielles, qui sont extrêmement compliquées à obtenir dans ce genre de dossiers.

Les interrogations du maire de Valence

Le maire et président de l'agglo Valence Romans reprend sous forme de questionnement : "Dans cette note, il est dit qu'il y a une association qui forme des djihadistes. Cette association est encore ouverte ! L'été dernier, après s'être réveillée, Madame la préfète m'a indiqué que l'école musulmane était tenue par des Frères musulmans. Elle a fait sa 10ᵉ ou 11ᵉ rentrée. Alors aujourd'hui, je questionne : Madame la Préfète reçoit le 3 août dernier cette note, elle doit m'alerter, elle ne doit pas la diffuser sur les médias et elle doit prendre des mesures pour assurer la sécurité intérieure et la tranquillité publique, ce qui n'est à ce jour absolument pas le cas. Et donc je me questionne sur qui vise t-on réellement ? Est ce qu'on n'a pas à faire une forme de règlement de comptes aujourd'hui ?"

Règlement de comptes ?

Nicolas Daragon termine : "non seulement il n'y a rien de clair, mais il y a de drôles de manœuvres qui me font penser à une forme de règlement de comptes. Comme si certains représentants de l'État qui sont annoncés sur le départ en ce moment se disaient après moi le déluge. Donc ce sont des démarches qui sont indignes. Et cette note, le fait qu'elle circule alors qu'elle était adressée le 3 août dernier à madame la Préfète de la Drôme me questionne." Et lorsque l'on demande au maire de préciser sa pensée, est-il en train de soupçonner la représentante de l'état d'avoir elle même transmis cette note à la presse ?, la réponse du maire est à peine voilée : "eh bien, c'est soit l'émetteur de la note, soit celui qui l'a reçu. Mais il y en a un des deux. Et compte tenu de la fiabilité des relations que nous avons eues depuis un certain nombre de mois maintenant dans la Drôme. Je me questionne. A minima."

La préfète de la Drôme que nous avons contactée ne souhaite pas faire de commentaire.

L'opposition demande un conseil municipal extraordinaire

Une partie de l'opposition municipale a déjà réagi. Le conseiller municipal ex-LREM Bruno Casari et le socialiste Florent Méjean dans des communiqués distincts demandent à peu près la même chose : le retrait des délégations à Adem Benchelloug ainsi que sa démission et la tenue d'un conseil municipal extraordinaire.