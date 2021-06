"Je suis prête à diriger la région" clame Edwige Diaz pour le Rassemblement National en Nouvelle Aquitaine

Dimanche les électeurs de Nouvelle-Aquitaine sont appelés aux urnes pour les élections régionales pour lesquelles huit listes sont en concurrence. Celle du Rassemblement National, menée par Edwige Diaz, ferait la course en tête selon le dernier sondage IPSOS / Sopra Steria réalisé pour France Bleu et France 3. Un pronostic qui conforte et renforce les ambitions de la candidate pour ses derniers jours de campagne. Edwige Diaz était l'invité de France Bleu Limousin ce jeudi.

Dans la droite lignée de Marine Le Pen

Au-delà de son nom, c'est avant tout le nom de la présidente du parti que la candidate du RN met en avant pour tenter de prendre l'avantage sur ses concurrents. "J'appelle les électeurs de Marine le Pen à une mobilisation massive" clame d'emblée Edwige Diaz. Une stratégie qui semble porter ses fruits si l'on en croit le sondage, qui la crédite de 27% d'intentions de vote au premier tour et la place en tête devant le président sortant de Nouvelle Aquitaine, le socialiste Alain Rousset crédité de 25%. Des chiffres dont se réjouit la jeune femme.

"Ce sondage montre que le vote Rassemblement National est le seul vote utile pour mettre fin à 23 ans de socialisme." Comme pour déjouer par avance un éventuel front républicain, avec des alliances qui pourraient se mettre en place entre les deux tours pour la contrer, Edwige Diaz ajoute : "Dans une démocratie c'est sain de voter, de faire le choix d'une alternative. Je le dis, je suis prête à diriger la région." La progression du Rassemblement National, d'un sondage à l'autre, rend par ailleurs la candidate très optimiste. Selon elle, la Nouvelle-Aquitaine est "plus que jamais" prenable, malgré l'absence de réserve de voix ou d'alliance possible entre le RN et les autres listes.

Il en sera terminé de cette Nouvelle-Aquitaine à deux vitesses.

Edwige Diaz se voit comme une présidente de région capable de mettre fin aux inégalités entre les territoires de ce vaste ensemble. "Il en sera terminé de cette Nouvelle-Aquitaine à deux vitesses" assure-t-elle, en plaidant notamment pour le désenclavement des territoires ruraux, via le développement des infrastructures ferroviaires et routières. Citant en particulier l'exemple de la nationale 147 entre Limoges et Poitiers, elle rejette l'hypothèse d'une autoroute concédée. "Je suis très attachée au pouvoir d'achat des néo-aquitains et je en veux pas que les automobilistes soient considérés une fois de plus comme des vaches à lait, donc il ne s'agira pas d'une autoroute payante."

Aménager, pour attirer les entreprises dans les territoires ruraux

Pour la candidate du Rassemblement National en Nouvelle-Aquitaine, l'aménagement des routes et des structures ferroviaires va de pair avec le développement économique. "Les entreprises, pour s'installer dans la ruralité, ont besoin d'être à proximité immédiate d'un axe routier ou ferroviaire." C'est l'axe principal de son programme, Edwige Diaz estimant que le désenclavement permettra ainsi de créer des emplois, en attirant de nouvelles entreprises.

Enfin sur la question des subventions aux associations, la candidate RN fustige un mensonge du président sortant Alain Rousset. Lors d'un meeting en Haute-Vienne, à Saint Yrieix la Perche, le socialiste avait pointé la volonté du Rassemblement National de couper le financement aux associations ou aux entreprises du territoire qui n'entreraient pas da ns son idéologie. "Je ne sais pas où il a vu ou entendu ça" riposte Edwige Diaz qui en profite pour tacler son adversaire. "Il doit être vraiment aux abois pour mentir éhontément à ce point." Pour elle, il s'agit d'une stratégie pour faire barrage au Rassemblement National.