"Je suis rentré 48 heures chez moi depuis octobre" se confie Christophe Castaner

Pour France Bleu Provence ce vendredi matin, le ministre de l'Intérieur est revenu sur les Municipales à Marseille, la fusion entre la métropole et le département des Bouches-du-Rhône et les manifestations des gilets jaunes. Christophe Castaner s'est aussi confié sur son éloignement de la Provence.

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Christophe Castaner a indiqué que "la région Provence-Alpes-Côte d'Azur me manque". Le ministre de l'Intérieur qui reste et restera "totalement dévoué" à sa tâche, a confié que depuis le début du mois d'octobre 2018 il est rentré "48 heures dans les Alpes de Haute-Provence chez moi, auprès de mon épouse et de l'une de mes filles". Christophe Castaner a également réaffirmé sur France Bleu Provence qu'il ne serait pas candidat aux élections municipales à Marseille : "non je ne serai pas candidat à la mairie de Marseille" a-t-il dit.

"Je crois à l'enracinement local" (Christophe Castaner)

"Il y a des personnalités qui pourraient venir à Marseille mais je crois plutôt à l'enracinement local" a expliqué le ministre de l'Intérieur pour qui Saïd Ahamada, député LREM des Bouches-du-Rhône, a "plein de qualités" alors que le nom de la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes est revenu il y a une semaine avant d'indiquer qu'elle n'était pas candidate "en l'état".

"Je ne crois pas au parachutage" (Christophe Castaner)

"Je n'ai pas l'impression que Marlène Chiappa ait beaucoup porté cette volonté. Je crois même qu'elle a confirmé que son souhaite d'engagement était sur Paris" a indiqué Christophe Castaner qui a poursuivi sur France Bleu Provence : "pour être élu, il faut aimer passionnément ce territoire. Il faut quelqu'un qui a une histoire qui le lie à Marseille. En politique c'est indispensable" a expliqué Christophe Castaner qui ne croit pas aux "parachutages". "Les parachutages ne me semblent pas une bonne chose et la fierté marseillaise au bon sens du terme ne l'accepterait pas".

"On fragiliserait les Bouches-du-Rhône si on les saucissonnait" (Christophe Castaner)

Le préfet des Bouches-du-Rhône rendra un rapport au président de la République "la semaine prochaine" sur la fusion entre la métropole Aix-Marseille-Provence et le département des Bouches-du-Rhône. Ce rapport sera un "état des lieux de l'ensemble des positions des uns et des autres" a expliqué le ministre de l'Intérieur qui veut "prendre le temps d'écouter les élus". Alors que les élus du pays d'Arles souhaiteraient avoir leur propre intercommunalité ,

Christophe Castaner a indiqué que "l'identité des Bouches-du-Rhône s'appuie "aussi sur les Alpilles, la Camargue, Arles et les communes alentours". "Ce sont un ensemble les Bouches-du-Rhône" a-t-il expliqué" et "il n'est pas question de les casser, de les fragiliser". "On fragiliserait les Bouches-du-Rhône si on les saucissonnait" a insisté Christophe Castaner qui veut "être à la bonne échelle pour agir". Le ministre de l'Intérieur souhaite également une réflexion sur le périmètre des compétences de la métropole. "Est-il totalement indispensable que la métropole gère les places dans les cimetières de chacune des communes?"

Une reconnaissance du bataillon des marins-pompiers de Marseille

Le ministre de l'Intérieur est à Marseille ce vendredi pour remettre la médaille de la sécurité intérieure au bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) "dont les Marseillais, les Français et le ministre de l'Intérieur sont fiers pour son engagement total". Le bataillon qui fête ses 80 ans a "de vraies particularités liées à Marseille, au grand port maritime. Ne cherchons pas à le fragiliser pour revendiquer tel ou tel monopole de tel ou tel acteur", a indiqué le ministre de l'Intérieur.

Gilets jaunes : "le violence des uns et le silence complice des autres"

Un 17ème acte des gilets jaunes est annoncé ce samedi. Il s'agit d'un mouvement "qui se survit à lui-même et seuls les plus radicaux y participent" a précisé Christophe Castaner qui a indiqué que "1050 personnes ont manifesté à Marseille samedi dernier". "Je trouve dommage qu'un mouvement qui est né d'une soif de changement s'essouffle dans la violence des uns et le silence complice des autres" a conclu Christophe Castaner.