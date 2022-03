"Je suis un boomer qui me soigne" : Jean Castex répond à des collégiens de Vernon

Quand Jean Castex descend de sa voiture, ils sont une vingtaine d'élèves aux abords du collège à sortir leur téléphone pour immortaliser l'instant. Après un dévoilement de plaque pour inaugurer le collège César Lemaître avec le président du conseil départemental de l'Eure et ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu, direction le premier étage et son centre de documentation et d'information où les attendent des élèves de troisième pour une série de questions réponses à Jean Castex. On les sent impressionnés, alors le chef du gouvernement se lance : "Qu'est-ce qui vous inquiète ?" Les réponses fusent : "Je ne sais pas vraiment quoi faire après le collège" dit l'un, "c'est plutôt mon orientation" abonde une autre.

Jean Castex et Sébastien Lecornu ont dévoilé la plaque pour l'inauguration du nouveau collège César Lemaître, © Radio France - Laurent Philippot

Pendant près de 45 minutes, Jean Castex n'élude aucune question. "Environ 10.000 euros par mois" répond-il à celui qui l'interroge sur son salaire. Et non, il n'a pas rêvé d'être Premier ministre quand il était au collège :

Je ne me suis jamais dit un matin, tiens, je veux être Premier ministre. Je dois même dire que quand on me l'a proposé, j'ai été un peu surpris - Jean Castex

Séance de questions réponses au CDI pour Jean Castex © Radio France - Laurent Philippot

Les élèves veulent tout savoir, qui "la journée type d'un Premier ministre", qui le positionnement de la France en cas d'invasion de pays limitrophes de l'Ukraine, qui son avenir après les élections, "ça ne me préoccupe pas trop", un autre veut savoir si, selon lui, "il y a assez de Noirs en politique", jusqu'à un moment assez cocasse, "pourquoi vous vous êtes lancé Tik Tok ?"

Jean Castex semble le découvrir : "Je me suis lancé dans Tik Tok ?" s'amuse-t-il, provoquant les rires de l'assemblée. "Je ne suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux" confie le chef du gouvernement, "c'est une discussion que j'ai avec mes filles" mais il l'assure, "je suis un boomer qui me soigne".

Il est déjà temps de repartir pour une visite de l'entreprise Rowenta et à la sortie du collège, ils sont une cinquantaine d'élèves à attendre Jean Castex pour des photos, de selfies ou des autographes sur leur carnet de correspondance.