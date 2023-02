"Je suis une femme d'action et de terrain" déclare la nouvelle préfète de la Mayenne

Elle le déclare d'emblée dans sa conférence de presse de présentation : "Je suis une femme d'action et de terrain". Le rôle d'une préfecture n'est pas forcément connu de tout le grand public et Marie-Aimée Gaspari entend aller partout et ne pas rester dans le confort de l'hôtel préfectoral à Laval.

ⓘ Publicité

C'est une ancienne magistrate : parquet de Marseille, parquet de Nanterre. Elle a dirigé plusieurs enquêtes criminelles.

La diplômée en sciences politique est devenue la première présidente de la chambre régionale des comptes Occitanie en 2021. Quel regarde portera-t-elle alors sur le rapport de la CRC des Pays de la Loire contre le conseil départemental de la Mayenne ? Un texte dévoilé en fin d'année dernière qui parle entre autre de soupçons de conflits d'intérêts. "C'est toujours intéressant d'avoir le regard de la chambre" commente sobrement Marie-Aimée Gaspari.

Issue de la ruralité

Cette femme du sud de la France va découvrir la Mayenne mais la ruralité lui est quand même familière. "Je suis moi-même issue, et mon patronyme le trahit, d'une île profondément rurale qu'est la Corse. C'est une autre ruralité que celle de la Mayenne, mais je connais bien ces sujets-là" déclare la Préfète, originaire d'un village d'à peine soixante habitants, "où on trait les animaux à la main".

Marie-Aimée Gaspari rencontrera bientôt le président de la chambre d'agriculture dans les prochains jours. Deux autres dossiers sont prioritaires pour la préfète, sans pour autant en dire d'avantage : le coût de l'énergie pour les entreprises et le manque de médecin.