"Je te demande de rentrer dans la campagne" dit F. Hollande à Frédérique Espagnac

Frédérique Espagnac devient porte-parole du candidat de la gauche Benoît Hamon à la présidentielle. La sénatrice béarnaise des Pyrénées-Atlantiques explique sa décision à France Bleu Béarn.

"J'ai été très surprise quand il m'a appelée" assure Frédérique Espagnac quelques heures après sa nomination. Depuis ce samedi la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques est officiellement une des sept porte-parole du candidat de la gauche à la présidentielle Benoît Hamon. L'ancien ministre de l'Education a présenté une partie de son équipe de campagne dans son nouveau QG situé dans le 10ème arrondissement de Paris.

C'est François Hollande qui l'a convaincue

Cette annonce est une surprise. Frédérique Espagnac, proche de François Hollande et meurtrie de le voir renoncer à un second mandat, n'a soutenu aucun candidat pendant la primaire de la gauche. La sénatrice socialiste déclarait seulement qu'elle soutiendrait le candidat désigné. L'engagement est bien plus que tenu, Frédérique Espagnac s'engage auprès du frondeur.

J'ai tellement souffert de la division que je te demande de rentrer dans la campagne - François Hollande à Frédérique Espagnac

Frédérique Espagnac explique avoir attendu le feu vert du Président pour accepter la proposition de Benoît Hamon "Je n'aurais pas pu le faire sans son accord et sans son avis de toute façon". La sénatrice socialiste assure que François Hollande l'a même encouragée à s'investir "il m'a dit j'ai tellement souffert de la division que je te demande de rentrer dans la campagne et justement d'être unie derrière lui".

Alors comment la proche de François Hollande accepte de défendre les idées du frondeur ? Frédérique Espagnac assure avoir souvent été en accord avec le candidat désigné de la gauche "par exemple sur la loi travail j'étais montée au créneau contre l'avis du Président de la République, j'étais contre l'article 2. Sur la déchéance de nationalalité je n'étais pas d'accord avec le choix du Président, j'étais pour ma part contre la déchéance de nationalité".

La sénatrice assure qu'elle ne se contredira pas pendant la campagne "mais c'est quand même son programme qui a été choisi par les français".

Benoît Hamon a choisi sept porte-parole. Un autre proche de François Hollande, le député socialiste de l'Hérault Sébastien Denaja, mais aussi deux proches d'Arnaud Montebourg, les députés Aurélie Filippetti et Jérôme Guedj. Une équipe également ouverte à des personnalités de la société civile dont des experts comme l'économiste Thomas Piketty. "Tout le monde est le bienvenu (...) ce n'est pas un congrès du PS" a déclaré Benoît Hamon.