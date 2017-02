"Je veux que François Fillon s'explique, s'il ne convainc pas il faudra peut-être qu'il passe la main"

Nicolas Forissier, le patron du parti Les Républicains dans l'Indre était l'invité du 6-9 de France Bleu Berry lundi matin. Il demande à François Fillon de s'expliquer devant les Français, et "s'il ne convainc pas" de "peut-être passer la main".

Alors que François Fillon doit tenir une conférence de presse ce lundi à 16h à son QG de campagne, plus d'une semaine après le déclenchement de l'affaire Fillon, concernant des soupçons d'emplois présumés fictifs sur sa femme, Nicolas Forissier, le maire de La Châtre et patron du parti Les Républicains dans l'Indre lui demande solennellement de s'expliquer "les yeux dans les yeux avec les Français".

Comprend-t-il que les Français soient choqués après les révélations du Canard Enchaîné ? "Mais forcément ! On le serait à moins, vous avez vu ce qu'il a pris sur la figure ? Vous avez vu le rabachage médiatique ?! (...) En réalité ce qu'il s'est passé, et je le regrette, c'est qu'il n'a pas pu parler les yeux dans les yeux avec les Français. Je veux qu'il le fasse, c'est ce que je lui ai demandé"

"Après, si nous avons un François Fillon qui ne convainc pas après cette explication, peut-être qu'effectivement il faudra qu'il décide de lui-même, c'est sa décision, de passer la main à quelqu'un d'autre".

Je lui en veux de ne pas nous avoir tout dit

"Il reste pour l'instant notre candidat, il a été désigné par une primaire qui a mobilisé plus de 4 millions et demi de Français, c'est un résultat massif (...), mais il y a une crise avec une canonnade incroyable depuis 8 jours, sur des attaques qui sont des attaques personnelles (...), on a cherché à l'abattre, c'est une tentative assassinat politique".

"Je lui en veux un peu de ne pas nous avoir dit clairement ce qui était sa pratique de la politique, mais encore une fois, une pratique parfaitement légale, (...) moi je pense que sur le fond, il n'y a pas de problème, salarier sa femme (NDLR), c'est légal, mais il y a un doute profond qui est plutôt d'ordre moral, cette affaire a créé un doute dans l'opinion, il faut qu'il s'en explique avec les Français".

Jean-François Mayet réclame son retrait

Le Sénateur de l'Indre Les Républicains, Jean-François Mayet est pour sa part beaucoup plus catégorique : il estime sur France Bleu Berry que François Fillon "n'est plus un candidat efficace et qu'il doit être remplacé au plus vite".