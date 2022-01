"Je viens sentir le terrain" : Jean Lassalle lance sa campagne à Mont-de-Marsan dans les Landes

Le candidat à la Présidentielle à choisi les Landes pour son premier déplacement. Ce vendredi matin, Jean Lassalle a lancé sa campagne présidentielle par une séance de dédicace de son dernier livre "Aurore ou crépuscule Resistons !" à l'espace culturel de Leclerc à Saint-Pierre-du-Mont, près de Mont-de-Marsan. "C'est un peu chez moi, c'est un peu le pays. Je viens sentir un peu l'ambiance. Je me sens bien partout ici, à Mont-de-Marsan et Dax. Mon père y a été berger quand il était jeune, mon grand père aussi. C'est ma seconde patri d'une certaine manière", explique celui qui est à 1% dans les sondages.

On aime bien le personnage

Dans la file d'attente, des jeunes comme Jeremy. "Je vais voter pour la première fois en 2022, le personnage me plait. Je me dis pourquoi pas voter Jean Lassalle", lance-t-il le livre à la main en attendant sa dédicace avec deux de ses amis. En bout de queue, un groupe d'une dizaine de lycéens : "Nous on est venus pour faire une photo avec lui, on ne va pas voter en 2022." Et puis il y a ceux qui se posent sérieusement la question. "Avec tout ce qu'on entend en ce moment, finalement peut-être que Jean Lassalle peut être une solution. Il a de la volonté, c'est quelqu'un d'humain", souffle Chantal. Philippe, lui, est attiré par le personnage : "Avec mon épouse on aime bien le personnage, on sait qu'il ne sera pas Président mais il peut apporter ses idées dans les débats."

Jean Lassalle poursuit son déplacement par une rencontre avec des infirmières et des élus cet après-midi à Mont-de-Marsan. C'est cet après-midi qu'il va aussiprésenter son projet pour l'élection présidentielle de 2022.