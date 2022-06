"Je vois un coup d'arrêt à cette monarchie présidentielle" dit Julien Bayou, coprésident du groupe écologiste

Le chef d'EELV et député de la 5e circonscription de Paris, Julien Bayou, et la députée de l'Isère Cyrielle Chatelain "co-présideront" le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a annoncé ce jeudi Europe Ecologie – Les Verts. Invité de l'émission "Ma France" sur France Bleu, Julien Bayou est revenu sur l'appel d'Emmanuel Macron à obtenir une majorité élargie. Le chef de l'État a écarté mercredi soir l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, testée mardi et mercredi auprès de certains dirigeants de partis, et a demandé à la gauche unie Nupes, au Rassemblement national et aux Républicains, qui l'ont privé de majorité absolue dimanche, de "dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller" pour "bâtir des compromis": "Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action (ou) s'engager à voter simplement certains textes, notre budget".

"On arrive sur un vrai schéma parlementaire"

"Je ne vois pas de situation de blocage, pas de crise, mais je vois enfin un coup d'arrêt à cette monarchie présidentielle, à la pratique jupitérienne d'Emmanuel Macron, où finalement le gouvernement passe en force et l'Assemblée décide peu, a commenté Julien Bayou au micro de Wendy Bouchard. Là au contraire, on arrive sur un vrai schéma parlementaire, où c'est bien à l'Assemblée que doivent se décider et se discuter les politiques publiques."

Sur l'appel d'Emmanuel Macron à "bâtir des compromis", "cela dépend des textes, répond Julien Bayou. Je crois qu'Emmanuel Macron par cette déclaration prend acte de sa défaite aux législatives, il n'a pas de majorité absolue. Il vient de discuter et présenter ce qu'était le travail parlementaire : en fonction de chaque texte, et l'idée qu'on se fait de l'intérêt du pays, on vote en conscience."

"Moi j'ai dit au président que la pratique jupitérienne avait fait beaucoup de mal au pays, qu'il était temps de mettre tout ça à plat, renchérit-il. Comme nous ne pouvons pas faire confiance à ce gouvernement qui a été condamné pour inaction climatique, nous proposerons un texte ambitieux sur le climat et nous verrons s'il soutient cette proposition de loi, ce sera un vrai test pour cette volonté de coopération."