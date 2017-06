Jean-Baptiste Lemoyne, de l'Yonne jusqu'au gouvernement

Jean-Baptiste Lemoyne entre au gouvernement "Philippe II". Le sénateur de l'Yonne est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'Europe et des affaires étrangères. Son parcours politique l'a conduit de Jean-François Coppé à Emmanuel Macron, en passant par Alain Juppé.

Cette fois, c'était la bonne. Le sénateur (ex LR) de l'Yonne et maire de Vallery, entre au gouvernement d'Edouard Philippe. Il a été nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Une récompense pour celui qui a été le premier parlementaire LR à rejoindre Emmanuel Macron.

Faire remonter et défendre les intérêts de l'Yonne - Jean-Baptiste Lemoyne

"C'est la chance de pouvoir faire remonter un certain nombre d'attentes ou de dossiers très concrets qui ont trait à l'Yonne, a expliqué Jean-Baptiste Lemoyne à France Bleu Auxerre. Naturellement, je serai très vigilant à ce que les intérêts de notre territoire puissent être bien défendus. C'est une obligation de moyens que je me mets, car il ne faut jamais oublier d'où l'on vient : ce sont les électeurs icaunais qui m'ont envoyé au Sénat, il y a 3 ans".

Il revendique sa liberté d'action

En mars dernier, lorsque la campagne présidentielle des Républicains était parasitée par l'affaire Fillon. Jean-Baptiste Lemoyne décide de reprendre son indépendance et rallie le mouvement d'Emmanuel Macron, après 21 ans chez les Républicains/UMP. Il abandonne dans la foulée son mandat de président de la Fédération des Républicains de l'Yonne. Un changement de cap qui passe mal à droite, en particulier dans notre département.

Mais Jean-Baptiste Lemoyne, dit-il, n'entend pas se laisser dicter sa conduite. En 2014 déjà, il se présentait aux élections sénatoriales contre l'avis de l'UMP de l'époque et contre l'avis de son mentor en politique, Henri de Raincourt. Elu divers droite, il a toujours revendiqué vouloir garder sa liberté d'action que ce soit au conseil départemental où il siege depuis 2008 ou au Sénat. Pressenti lors de la composition du premier gouvernement d'Edouard Philippe, il n'est pas retenu. A 39 ans, il devient donc secrétaire d'Etat. Pied de nez ou pas à ceux qui l'ont accusé d'opportunisme.

C'est de l'opportunisme pur - Henri de Raincourt, sénateur LR de l'Yonne

Sa nomination est accueillie avec sarcasme par l'autre sénateur de l'Yonne, le Républicain Henri de Raincourt : "je crois qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour entrer au gouvernement. C'était devenu une obsession qu'il traînait jour et nuit. Il a réussi après un parcours politique extrêmement cahotique qui l'a conduit de Jean-François Coppé à Alain Juppé. Sa pratique habituelle est celle du cynisme le plus absolu. J'espère que son entrée au gouvernement va contribuer à son équilibre personnel".

Un président de la République qui fait émerger les talents - Jean-Yves Caullet, maire REM d'Avallon

Jean-Baptiste Lemoyne au gouvernement, c'est au contraire une excellente nouvelle pour le maire d'Avallon REM, Jean-Yves Caullet. "Je suis ravi. Ça permet d'avoir dans l'Yonne une accroche sérieuse avec la majorité La République en Marche. Il y a un président de la République qui fait émerger de nouveaux talents".

A noter que la nouvelle Ministre des armées, Florence Parly a été candidate aux législatives dans l'Yonne en 2002 face à Jean-Pierre Soisson, ainsi que vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne de 2004 à 2006