Jean-Baptiste Lemoyne quitte de son plein gré Les Républicains

Le sénateur de l'Yonne Jean-Baptiste Lemoyne a décidé de ne pas attendre son exclusion du mouvement Les Républicains pour partir. Dans une lettre, il explique les raisons de son départ après s'être allier à Emmanuel Macron.

"Je reprends ma liberté parce que je constate au quotidien combien le reniement de la parole politique porte préjudice à la confiance qu'ont les Français dans leurs élus." C'est sur ces mots que le sénateur de l'Yonne, Jean Baptiste Lemoyne, quitte le Parti Les Républicains qu'il avait rejoint en 1996.

"Affranchi"

Dès l'annonce de son ralliement à Emmanuel Macron, jeudi, Jean-Baptiste Lemoyne avait déjà tirer les conséquences de son choix: il renonçait au mandat de président de la Fédération LR de l'Yonne ainsi qu'à sa fonction de Secrétaire national du parti. Aujourd'hui, il va plus loin. Dans une lettre rendue publique sur le compte twitter du rédacteur en chef du service politique de Paris Match, Jean-Baptiste Lemoyne confirme que la rupture est actée: "je mets fin à mon appartenance au mouvement Les Républicains pour engager une démarche de refondation politique, aux côtés d'Emmanuel Macron". Le sénateur de l'Yonne se déclare "affranchi". Pour autant, il précise ne pas renoncer aux valeurs de la Droite et du Centre: "au contraire, c'est cet engagement qui va se prolonger sous une forme nouvelle pour laquelle de très nombreux Français issus de la Droite et du Centre ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt", se justifie-t-il.

Le Senateur @JBLemoyne quitte Les Republicains sans attendre son exclusion pic.twitter.com/WRWnay7Nkn — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) March 17, 2017

Peut-il créer un effet boule de neige?

Avec cette décision de quitter le parti, Jean-Baptiste Lemoyne coupe l'herbe sous le pied de Bernard Accoyer le secrétaire général des Républicains, qui avait lancé vendredi une procédure d'exclusion à son encontre. Le sénateur de l'Yonne est le premier Parlementaire LR a lâché François Fillon pour rejoindre le clan Macron, ce qui ne plait pas du tout aux ténors de la Droite.

Pour l'instant aucun autre parlementaire frondeur n'a manifesté son intérêt pour le mouvement d' "En marche". Les élus LR qui ont déjà renoncé à soutenir François Fillon pour la Présidentielle ne sont, pour autant, pas tous près à franchir le Rubicon et à rejoindre Emmanuel Macron. Il n'empêche, certains membres du parti appelle à d'ores et déjà réfléchir sur les conséquences du départ de Jean-Baptiste Lemoyne.