Jean-Baptiste Moreau annonce la venue d'Emmanuel Macron en Creuse ce lundi 24 janvier

Jean-Baptiste Moreau annonce qu'il va recevoir Emmanuel Macron ce lundi 24 janvier lors d'une visite en Creuse. "Je suis très content car cette venue porte sur des problématiques essentielles pour le territoire", assure le député. Selon lui, la visite se concentrera sur deux thématiques principales : "D'abord la jeunesse en milieu rural, comment améliorer ses conditions de vie et rendre la Creuse plus attractive pour nos jeunes. Et puis la santé en milieu rural, un sujet qui concerne tous les élus et les habitants du territoire et qui est la principale préoccupation avec la désertification médicale."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rencontres avec des jeunes, des professionnels de santé et des élus

Le détail du programme n'est pas encore connu mais le Président de la République devrait rencontrer des jeunes issus de la ruralité "l'objectif est de les entendre et d'essayer de trouver des solutions à leurs problèmes, mais aussi d'expliquer ce qu'on a pu faire avec le plan Un jeune une solution ou bien le Plan particulier pour la Creuse", précise Jean-Baptiste Moreau.

Sur la question de la santé, Emmanuel Macron devrait rencontrer des professionnels mais aussi des élus "pour entendre les problématiques de notre territoire et essayer d'apporter des solutions rapides", ajoute le député.

Une délégation de ministres accompagnera le Président

Emmanuel Macron devrait venir accompagné du ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie et du Secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité Joël Giraud.

Ils évoqueront notamment des problématiques liées à la santé et à la jeunesse en milieu rural. A la fin de la journée Emmanuel Macron devrait aussi remettre la légion d'honneur à André Chandernagor, ancien ministre des Affaires européennes et ancien député de la Creuse.

Pour le moment la préfecture de la Creuse ne confirme pas ce déplacement.