Jean-Baptiste Moreau, candidat de la République En Marche en Creuse

C'est sa première expérience en politique ! Jean-Baptiste Moreau brigue un siège à l’assemblée nationale sous l'étiquette La République En Marche.

A 40 ans, Jean-Baptiste Moreau se lance pour la première fois en politique. Bien qu'ayant toujours partagé des valeurs de gauche, il n'a jamais milité. Sa vie, il l'a passée dans les champs et non dans les meetings. Adolescent, Jean-Baptiste Moreau rêve de devenir vétérinaire. A la sortie du lycée de La Souterraine, il se lance dans les maths et les classes préparatoires, avant de décrocher un diplôme d'ingénieur agronome à Clermont-Ferrand.

Le portrait décalé de Jean-Baptiste Moreau

Il y a dix ans, Jean-Baptiste Moreau a repris l'exploitation familiale à Aulon. Patron d'un abattoir et président de la CELMAR, la plus grande coopérative agricole de vaches limousines du département, l'agriculteur accumule les responsabilités avant de basculer dans la politique. En 2015, il fait parti du comité de soutien à André Mavigner, candidat socialiste dans le canton de Grand Bourg. L'année suivante il adhère au mouvement En Marche l'année suivant, mais c'est la rencontre avec Emmanuel Macron au dernier salon de l'agriculture qui a fini par le convaincre. Un mois plus tard, Jean-Baptiste Moreau se retrouve parmi les tout premiers candidats investis par le mouvement pour les législatives.