Jean-Baptiste Moreau, candidat de La République en Marche, en tête au 1er tour des législatives en Creuse

Jean-Baptiste Moreau sera opposé à Jérémie Sauty au second tour des législatives dimanche en Creuse. Le candidat de La République En Marche part favori de cette deuxieme manche.

C'est le grand gagnant du 1er tour des élections législatives en Creuse. Jean-Baptiste Moreau a survolé ce 1er tour de scrutin. Avec 33,2 % des voix il devance son adversaire Jérémie Sauty de près de 15 points. Il a réuni sur son nom quasiment deux fois plus de voix que le candidat Les Républicains. Avec une telle avance, il fait figure de grand favori pour le second tour. Mais Jean-Baptise Moreau a le triomphe modeste :"je suis très content, je ne pensais pas atteindre un tel score avec 14 candidats, et avoir une telle avance sur mon adversaire".

On repart en campagne

Jean-Baptiste Moreau refuse de crier victoire trop vite. Il repart en campagne avec son suppléant, Vincent Turpinat. Avant le 1er tour de scrutin, les deux hommes ont parcouru plus de 3 500 km pour sillonner la Creuse et aller à la rencontre des électeurs. Le programme n'est pas encore bouclé mais les deux hommes ont prévu d'aller dans le sud, on d'aller à La Courtine, sur le plateau de Millevaches, de descendre sur Aubusson. Il faut continuer de convaincre pour s'assurer la victoire : "on n'a fait que la moitié du match,, il faut jouer la 2e mi-temps !"