Jean-Baptiste Moreau sera le candidat d'En Marche à l'élection législative en Creuse

Emmanuel Macron a annoncé la liste des premiers candidats investis par son mouvement pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochains. En Creuse, ce sera Jean-Baptiste Moreau, président de la Celmar, la plus grande coopérative agricole de vaches limousines du département.

C'est un novice en politique et il le revendique, Jean-Baptiste Moreau reconnait avoir voté François Hollande en 2012 et avoir une sensibilité de gauche mais c'est avant tout Emmanuel Macron qui l'a convaincu : "j'ai rejoint En Marche deux semaines après la création du mouvement", explique cet agriculteur, exploitant à Aulon, dans l'ouest de la Creuse, "je n'avais jamais trouvé la personne avant qui m'avait donné l'envie de m'engager en politique".

A 40 ans, Jean-Baptiste Moreau va donc faire ses débuts dans le grand bain de la politique, "mais je ne me présente pas contre quelqu'un", précise-t-il, "je connais très bien Michel Vergnier et je n'ai rien contre lui, mon but est simplement de faire gagner Emmanuel Macron à la présidentielle et ensuite de faire la campagne législative". L'élection à deux tours aura lieu les 11 et 18 juin, un mois après la présidentielle.

Candidat de la "société civile"

Face à lui, Jean-Baptiste Moreau aura fort à faire : à commencer par le député socialiste sortant Michel Vergnier, qui siège à l'Assemblée nationale depuis 20 ans, candidat pour un cinquième mandat dans l'unique circonscription creusoise. Jean-Baptiste Moreau a été choisi comme candidat par la Commission nationale d'investiture d'En Marche le 5 avril dernier et il fait partie des 14 premiers candidats investis au niveau national ; il était présent jeudi 6 avril sur France 2 sur le plateau de l'Emission politique à laquelle participait Emmanuel Macron (voir vidéo ci-dessous).

D'après En Marche, les candidats sont choisis parmi une liste de 14.000 Français qui se sont inscrits sur le site Internet du Mouvement. Le choix a été fait sur cinq critères, explique le communiqué : le renouvellement (avec des profils issus de la société civile), la parité réelle (50 % de femmes), la probité (casier judiciaire vierge et aucune condamnation à une peine d'inéligibilité), le pluralisme politique (les différentes sensibilités politiques sont représentées) et la cohérence (tous les candidats ont signé la charte du mouvement "En Marche").

Ce ne sont pas des députés Internet, ils sont là en chair et en os ! #LEmissionPolitique pic.twitter.com/rm1yiANefG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2017

Avec cette première liste de candidats, Emmanuel Macron veut aussi montrer qu'il aura bien une majorité parlementaire pour appliquer son programme s'il est élu Président le 7 mai prochain. D'autres investitures devraient suivre d'ici au premier tour dans deux semaine.