Jean Castex à Blois pour rencontrer les restaurateurs et les commerçants

Après la réouverture des terrasses de restaurants et des commerces ce mercredi 19 mai, le Premier ministre sera à Blois ce jeudi matin pour rencontrer les restaurateurs et les commerçants.

Le Premier ministre se rend à Blois jeudi 20 mai pour rencontrer les commerçants et les restaurateurs qui ont pu rouvrir leurs établissements ou terrasses ce mercredi. Jean Castex déambulera notamment place Louis XI et rue du Commerce, deux artères commerçantes de la ville chef-lieu du Loir-et-Cher.

Le chef du gouvernement sera accompagné de Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, par ailleurs candidat aux élections régionales de juin 2021 en Centre-Val de Loire, soutenu La République en Marche et le Modem.

Alain Griset, le ministre délégué à l'Economie et chargé des petites et moyennes entreprises sera également présent. Ce sera le premier déplacement du Premier ministre après le 19 mai, date clé dans le calendrier du déconfinement en France (avec la réouverture des terrasses des cafés et restaurants, et des commerces "non essentiels"). Jean Castex est, par ailleurs, apparu avec le président Macron ce mercredi matin, sous l'œil des caméras et appareils photos, prenant un café en terrasse à deux pas de l'Elysée à Paris.