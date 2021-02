Jean Castex à Mont-de-Marsan ce vendredi pour réformer la fonction publique

Sa visite était évoquée depuis plusieurs jours, elle est désormais confirmée : le Premier ministre Jean Castex sera en déplacement à Mont-de-Marsan (Landes) ce vendredi 5 février pour présider un comité interministériel de la transformation publique, annonce Matignon ce jeudi. Trois de ses ministres seront également présents : Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publique, Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes publics et la Landaise et ex-maire de Mont-de-Marsan Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.

Ce comité interministériel permettra de "faire le bilan des actions de transformation publique mises en oeuvre depuis 2017[...] et [d']engager de nouvelles réformes", précise le communiqué de Matignon.

Jean Castex à Tartas dans la foulée ?

Après Mont-de-Marsan, il est question que le Premier ministre se rende à Tartas (Landes), même si ce déplacement n'est pas encore confirmé. Selon les informations de France Bleu Gascogne, les services du Premier ministre ont contacté le maire de Tartas en vue d'un déplacement dans cette commune, pour faire un point sur la crue de la Midouze, qui a envahi certaines parties du centre-ville.