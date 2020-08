À Montpellier, Jean Castex demande aux préfets d'étendre au maximum l'obligation de porter un masque

"Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique." Jean Castex était en visite ce mardi après-midi au centre hospitalier universitaire de Montpellier avec Olivier Verran, le ministre de la Santé.

"Depuis deux semaines la situation évolue dans le mauvais sens : 2.000 cas par jour contre environ un millier il y a trois semaines. Le seuil de vigilance, qui est atteint quand on enregistre plus de 20 cas pour 100.000 habitants, sera atteint cette semaine au niveau national, et plusieurs départements se situent déjà un niveau d'alerte de 50 pour 100.000 habitants."