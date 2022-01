Jean Castex annonce 816 millions d'euros pour financer la ligne LGV entre Montpellier et Perpignan

Jean Castex et Carole Delga actent le financement de la première phase de travaux de la ligne LGV entre Montpellier et Perpignan.

Le Premier Ministre est dans l'Aude, à Narbonne et Gruissan, ce samedi. Jean Castex signe le protocole qui acte le financement de la première phase de travaux de la ligne LGV entre Montpellier et Perpignan. Elle concerne la partie de la ligne qui reliera Montpellier à Béziers. En signant ce protocole, le Premier Ministre engage un investissement de 816 millions d'euros pour la première phase du projet. Cela confirme donc que l'Etat finance à 40% la LGV Montpellier-Béziers qui va coûter 2 milliards d'euros. "Regardez la carte de la grande vitesse en France, on voit les manques" souligne Jean Castex. L'Etat espère que la ligne Montpellier-Béziers soit en service pour 2030 et souhaite un "démarrage des travaux en 2033" pour la phase 2 qui finalise la liaison à grande vitesse Montpellier-Perpignan.

Un projet aussi financé par la Région Occitanie

La Région Occitanie finance aussi le projet à hauteur de 334 millions d'euros. C'est à dire qu'elle prend en charge 40% de la part revenant aux collectivités. Les trois départements de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, Montpellier-Méditerranée-Métropole, la Communauté urbaine de Perpignan-Méditerranée-Métropole et les Communautés d’agglomérations du Grand Narbonne, de Carcassonne agglo, de Béziers-Méditerranée, Hérault-Méditerranée et de Sète Agglopôle Méditerranée se partagent donc les 60% restants. La Président de la Région, Carole Delga assure que "tous les territoires comptent, il n'y a pas de territoires de seconde zone, comme il n'y a pas de Françaises ou Français de seconde zone. Nous n'acceptons pas l'assignation à résidence, nous voulons la mobilité pour toutes et tous." L'Europe finance la première phase à hauteur de 20 %.

Un autre protocole de financement, portant sur 15 petites lignes occitanes a également été signé pour la période 2020-2028. Notamment pour la ligne Béziers-Neussargues, ainsi que les lignes Perpignan - Villefranche-de-Conflent et celle du Train jaune (Villefranche-de-Conflent - Latour de Carol) dans les Pyrénées-Orientales.