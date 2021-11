Jean Castex annonce que le Contournement Ouest de Montpellier ne sera pas payant

Le Premier ministre Jean Castex a lancé officiellement ce vendredi le Contournement Ouest de Montpellier à l'Hôtel de ville et a annoncé qu'il n'y aura pas de péage sur le COM. Ce sont les sociétés d'Autoroute concernées par ce raccordement qui devront financer les travaux.

Le premier Ministre est à Montpellier toute la matinée ce vendredi. Première étape à l'Hôtel de ville à 9h. Il a répondu à une première interrogation : "Il n'y aurapas de péage sur le COM, le contournent Ouest de Montpellier." Le Premier ministre précise que le gouvernement souhaite que ce soit aux sociétés autoroutières de prendre en charge les travaux puisqu'il s'agit d'un raccordement entre deux sections autoroutières existantes, l'A75 via l'A750 et l'A9.

Jean Castex annonce qu'il va saisir le Conseil d'État à ce sujet, comme la procédure l'impose, d'ici la fin du mois, sur le financement complet de cette portion de 6,2 km. C'est seulement avec l'aval du Conseil d'État que la phase de réalisation pourra démarrer, "pour un projet routier en zone urbaine dense et donc complexe" qui va durer plusieurs années avant sa mise en service.

"Nous pensons que nous pouvons concilier l'indispensable respect de l'environnement et le développement économique. C'est notre parti pris."

Jean Castex dans la cour du commissariat de Montpellier © Radio France - Sebastien Garnier

À 10 heures, Jean Castex est à l'hôtel de police de Montpellier pour la signature d'un contrat de sécurité entre l'État et la ville qui prévoit le recrutement de 50 policiers nationaux supplémentaires, dont 20 sont d'ores et déjà déployés.