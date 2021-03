Jean Castex annonce une dizaine de renforts policiers à Beauvais

Après plusieurs soirées de violences urbaines, Jean Castex et Gérald Darmanin sont en visite à Beauvais ce vendredi 5 mars. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont d'abord rendu au centre de supervision départemental avant d'aller dans le quartier Argentine, théâtre d’affrontements entre plusieurs jeunes et des forces de l'ordre et des pompiers lundi soir.

Jean Castex a annoncé l'arrivée de dix policiers en renfort au commissariat de Beauvais, où se tient une table ronde dans le cadre du Beauvau de la sécurité, un dispositif similaire au Ségur de la santé il y a quelques mois.