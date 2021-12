Jean Castex dans les Vosges ce dimanche pour inaugurer la réouverture de la ligne SNCF Epinal-Saint-Dié

La promesse avait été faite par Emmanuel Macron lors de sa visite à Epinal en 2018. Ce dimanche 12 décembre le Premier Ministre et le ministre en charge des transports sont attendus dans les Vosges à l'occasion de la réouverture de la ligne ferroviaire régionale fermée il y a deux ans.

La ligne ferroviaire entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges a fermé le 22 décembre 2018 car "pour des raisons de sécurité", "trop vétuste".

Depuis, des travaux ont été menés pour un montant de 21 millions d'euros, financés par l'Etat et par la Région. Retour sur les rails officiellement ce dimanche12 décembre. Et en présence de deux membres du gouvernement, le Premier ministre Jean Castex, et le ministre chargé des transports Jean-Baptiste Djebbari.

Une promesse d'Emmanuel Macron

Le Président de la République, lors de sa visite à Epinal en 2018, avait annoncé le maintien de cette ligne, longue de 49 km. Si de premiers aménagements permettent cette réouverture, de nouveaux travaux sont prévus "permettant de pérenniser la ligne au-delà de 2027", précise le communiqué du gouvernement.

Ce jeudi 9 décembre, des circulations techniques ont été réalisées sur les 49 kilomètres de la ligne. SNCF Réseau prévient, plus question de franchir les voies ferrées n'importe comment. L'entreprise ferroviaire se méfie des mauvaises habitudes prises depuis 3 ans. Il faudra compter 10 allers-retours par jour en semaine, 8 le samedi et 5 le dimanche.