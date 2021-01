Jean Castex en Alsace samedi pour évoquer la Collectivité européenne d'Alsace

Le Premier ministre, Jean Castex, vient passer la journée du samedi 23 janvier en Alsace, à Colmar et Strasbourg. Au programme, des échanges avec les élus sur la toute nouvelle collectivité européenne d'Alsace, et des rencontres avec les étudiants en situation de précarité.

Le Premier ministre est attendu en Alsace ce samedi 23 janvier, un déplacement à Colmar, puis à Strasbourg. Il vient d'abord échanger avec les élus sur la toute nouvelle Collectivité Européenne d'Alsace. Jean Castex sera accompagné de plusieurs ministres : Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de l’Insertion et Clément Beaune, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.

Les déchets toxiques de Stocamine pourraient s'ajouter à l'ordre du jour

Tous sont attendus au siège de la Collectivité Européenne d'Alsace à 9h25 à Colmar. Les élus locaux pourraient bien interpeller les membres du gouvernement sur la question des déchets de Stocamine. La ministre de l'écologie a tranché, elle souhaite que ces déchets toxiques restent sous terre, dans l'ancienne mine de potasse de Wittelsheim. Mais certains élus alsaciens contestent cette décision.

Le Premier ministre et sa suite prendront ensuite la direction de Strasbourg. Une rencontre est prévue avec la maire, Jeanne Barseghian. Jean Castex doit aussi rencontrer des étudiants pour échanger avec eux sur leur situation difficile en début d'après-midi.