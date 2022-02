Jean Castex à Lourdes : quel est le programme du Premier ministre dans les Hautes-Pyrénées ?

Ce jeudi 17 février, Jean Castex est en déplacement dans les Hautes-Pyrénées, en compagnie du ministre chargé du tourisme et des petites entreprises Jean-Baptiste Lemoyne. Le Premier ministre se rendra à Orlaix, avant de se rendre à Lourdes pour la signature du plan d'Avenir de la ville.

Le Premier ministre en Bigorre tout ce jeudi. Jean Castex passera l'après-midi dans les Hautes-Pyrénées en compagnie de Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué aux tourisme et aux petites et moyennes entreprises. Au programme : la signature avec la région Occitanie et le département d'un accord l’aménagement de l’itinéraire Tarbes-Lourdes. Les ministres se rendront ensuite à Lourdes pour détailler le plan de relance de la ville, particulièrement touchée par les retombées économiques des restrictions sanitaires liées à la crise du Covid-19. Découvrez le programme en détail.

Le Premier ministre à Orleix pour signer l'aménagement Tarbes-Lourdes

L'arrivée de Jean Castex est prévue pour 15 heures à Orleix, pour signer avec le département des Hautes-Pyrénées et la région Occitanie le plan d'aménagement de l’itinéraire Tarbes-Lourdes. Ces travaux comprennent notamment la déviation d’Adé, l'aménagement de l'entrée de Lourdes et la requalification de la RN 21 dans l’agglomération de Tarbes, autant d’aménagements majeurs pour la fréquentation quotidienne et touristique de cet axe.

Jean Castex à Lourdes

Jean Castex arrivera à vers 16 heures à Lourdes pour signer le plan pour relancer l'économie et l'attractivité de la ville, durement touchée par la crise sanitaire et les restrictions sanitaires. Ce plan prévoit cent actions à décliner sur les dix prochaines années, jusqu'à 2030. Une enveloppe de plus de 100 millions d'euros est déjà prévue pour 24 actions prioritaires, qui seront mises en œuvre dès les annonces de ce jeudi. L'Etat contribue à ce budget à hauteur de 38 millions d'euros.